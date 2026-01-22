Külliye’de Suriye zirvesi

Ankara dün kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Bir saat süren liderler zirvesinin ana gündemini Suriye’de yaşanan gelişmeler ve önceki gün sınır hattında yaşanan bayrak provokasyonu oluşturdu. Liderler, SDG terör örgütünün Şam ile ateşkes ve tam entegrasyon sürecini masaya yatırdı. Görüşmede, Erdoğan ve Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen aşamayı değerlendirerek fikir alışverişinde bulundu.
BAYRAK PROVOKASYONU GÜNDEMDE
Zirvede, Nusaybin’de Türk bayrağına yönelik saldırı da ele alındı. Görüşmede ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’na daveti de konuşuldu. Devlet Bahçeli, “Filistin ve Gazze meselesinde barışın kurucu başkanı Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır, sonra kim katılacaksa katılsın. Barışın başı Türkiye’dir, onun başı Cumhurbaşkanıdır. Haydi hodri meydan diyoruz” demişti.