Külliye’de Suriye zirvesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Bir saat süren liderler zirvesinin ana gündemini Suriye’de yaşanan gelişmeler ve önceki gün sınır hattında yaşanan bayrak provokasyonu oluşturdu. Liderler, SDG terör örgütünün Şam ile ateşkes ve tam entegrasyon sürecini masaya yatırdı. Görüşmede, Erdoğan ve Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen aşamayı değerlendirerek fikir alışverişinde bulundu.