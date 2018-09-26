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Son dakika: MİT Suriye'de operasyon yaptı

Suriye'den 2 paket daha

Suriye'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi eylemine ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında 2 terörist daha Afrin'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Haber Merkezi AA
Suriye'deki operasyonlarda askerlerimizin şehit olmasına neden olan 2 terörist daha yakalandı.
Suriye'deki operasyonlarda askerlerimizin şehit olmasına neden olan 2 terörist daha yakalandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi eylemine katıldıkları iddiasıyla 9 kişinin Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı hatırlatılarak, soruşturma kapsamında eyleme katıldığı iddiası bulunan iki şüphelinin daha Afrin/Raco bölgesinde yakalanarak 22 Eylül 2018 tarihinde Türkiye'ye getirilip gözaltına alındığı belirtildi.

  • Şüpheliler R.B.A. ve R.H.M.'nin kollukça ve Cumhuriyet Başsavcılığına müdafi huzurunda ifadeleri alınıp, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında elde edilen deliller dikkate alınarak, "Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak, Kasten Öldürmek ve Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak" suçlarından Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.

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