Son dakika: MİT Suriye'de operasyon yaptı Suriye'den 2 paket daha Suriye'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi eylemine ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında 2 terörist daha Afrin'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Haber Merkezi 26 Eylül 2018, 15:59 Son Güncelleme: 26 Eylül 2018, 16:26 AA