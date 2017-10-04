Tabela var baraj yok

Ulaş ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Yapalı köyü sınırlarına 2008 yılında köylülerin sulama ihtiyacını karşılamak için yapılan Karacalar Barajı'nda mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle neredeyse su kalmadı.

Karacalar Barajı kuruma noktasına geldi

Baraj sularının çekilmesiyle birlikte barajda su tutulmaya başlamasıyla sular altında kalan eski mezarlıklar gün yüzüne çıkarken baraja girenlerin uyarmak için konulan tabela ise suyun kalmaması nedeniyle işlevini yitirdi. Son yıllarda yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi ve aşırı sıcakların etkisiyle baraj kuruma noktasına geldi.

Yapalı köyü İmam Hatibi 2004 yılında köyde görev yapmaya başladığını ve o günden itibaren suların çekildiğini söyleyerek, "Barajın yapıldığı dönemlerde barajın yükselmesi ile birlikte köy mezarlığı sular altında kalmış. 2004 yılından itibaren de sular çekilmeye başlayınca köy mezarlığı ortaya çıkmaya başladı. Mezarlığın geri kalan kısmı tellerle çevrildi ve emniyet altına alındı. Suların geri çekilmesiyle beraber mezarlık, köy arazisi ve köylülerin evleri açığa çıktı. Suyun 2004 yılındaki yeri şuan ki yerinden 1-2 kilometre gerideydi sular çekildikçe seviye azaldı. Suların altından çıkan tarlaları vatandaş tekrar ekmeye başladı. Suların altından çıkan tarlanın verimi yok ve eskisini tutmuyor. Arazilerin istimlak edildiği için devlet ekmelerine izin vermiyor. Barajın bendinin altındaki 14 köy sulama yapıyordu. Bu yıl tamamen suların çekilmesiyle su verilmedi. Verildiği dönemlerde baya bir kesintili verildi. Son 1-2 aydır hiç verilmiyor milletin patatesi ve pancarı tarlada sıkıntı yaşıyor" dedi.

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Karacalar Barajı kuruma noktasına geldi. Su altında kalan eski mezarlıklar gün yüzüne çıktı.

Köyde yaşayan Selahattin Yüksel ise baraj yapımının yaklaşık 15 yıl olduğunu,zaman içerisinde kuruduğunu belirterek, "Barajın bitimi yaklaşık 15 yıl oldu. Zaman içerisinde barajımız kurudu. Burası bizim en verimli arazimizdi. Komşularımız pancar ve hayvanların yemesi için yonca ekerlerdi. Kavaklıklarımız vardı. Barajın yapılması ile onların hepsi suyun altında kaldı. Suların kurumasıyla mezarlığımız ortaya çıktı. Mezarlığımızın su basmayan kısımlarını çevirdik. Birazı suyun altında kaldı. Sular çekilince mezarlığımız yeniden ortaya çıktı. Muhtarımız bu durumda mezarlarımızı üst kısma aldırdı. Önceden sular epey vardı zamanla kurudu. Yağmurun yağmaması rahmetin olmamasından barajımız kurudu" diye konuştu.

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