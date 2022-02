Takıntılı genç dehşet saçtı: Babanın feryadı yürekleri dağladı 'Sırma saçlı can paremi aldılar'

Adana’da kız arkadaşı E.Y.’nin (17) takıntılı arkadaşı A.Y. (17) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Muhammet Y. Y'nin (17) cenazesini Adli Tıp Kurumu morgundan teslim almaya gelen babası Mehmet Yücel (45) gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun hayattan koparıldığını söyleyen Yücel, “Evladıma kıyana en ağır cezayı versinler. Yeşil gözlü, sırma saçlımı aldılar. Beni bitirdi, Allah da onu bitirsin” dedi.

Kalbinden bıçaklandı

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Eğitim gördüğü liseden çıkan M. Y. Y, kız arkadaşı E.Y. ve arkadaşı E.T. ile birlikte yürürken A.Y. önlerini kesti. E.Y.’ye takıntılı şekilde ilgi duyduğu öne sürülen A.Y. ile Yücel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y., cebinden çıkardığı bıçakla Yücel’i göğsünden, E.T.’yi de bacağından yaraladı. Muhammet Y. Y ile E.T. kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekiler olaya müdahale ederek A.Y.’yi yakaladı. A.Y. gelen polis ekiplerine teslim edilirken, M. Y. Y ile E.T. hastaneye kaldırıldı. Seyhan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Yücel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan A.Y. ile E.Y. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adalet konuşsun

M.Y. Y’in ailesi, cenazeyi teslim almak için bugün sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu’nun önüne geldi. Yücel’in yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Yücel’in babası Mehmet Yücel, oğlunun cenazesini beklerken ayakta durmakta zorlandı. Gözyaşları içinde konuşan Mehmet Yücel, “Kuzumu, yavrumu aldılar. Gereken neyse yapılsın. Eğer adalet varsa, adalet konuşsun. Evladıma kıyana en ağır cezayı versinler. Ne demekmiş cana kıymak? Ne demek beni hayatımdan koparmak? Yeşil gözlü, sırma saçlı can paremi aldılar. Ben onsuz nasıl yaşayacağım? O ilk göz ağrımdı. 17 yaşında fidanımdı. Beni bitirdi, Allah da onu bitirsin” diye konuştu. Muhammet Yasir Yücel’in cenazesi otopsinin ardından Kabasakal Mezarlığı’nda defnedilecek.

Bu arada, katil zanlısı A.Y.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

