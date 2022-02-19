Gündem Takıntılı genç dehşet saçtı Babanın feryadı yürekleri dağladı Sırma saçlı can paremi aldılar
ADANA

Takıntılı genç dehşet saçtı: Babanın feryadı yürekleri dağladı 'Sırma saçlı can paremi aldılar'

Adana'da takıntılı genç okul çıkışı dehşet saçtı. Bir arkadaşını kalbinden diğer arkadaşını ise bacağından bıçaklayan genç gözaltına alınırken oğlunu kaybeden babasının feryadı yürekleri dağladı.

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Haber Merkezi DHA
Takıntılı genç dehşet saçtı
DHA
Acılı aile gözyaşlarına boğuldu.
Takıntılı genç dehşet saçtı
DHA
Acılı aile gözyaşlarına boğuldu.
Takıntılı genç dehşet saçtı
DHA
Polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Adana’da kız arkadaşı E.Y.’nin (17) takıntılı arkadaşı A.Y. (17) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Muhammet Y. Y'nin (17) cenazesini Adli Tıp Kurumu morgundan teslim almaya gelen babası Mehmet Yücel (45) gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun hayattan koparıldığını söyleyen Yücel, “Evladıma kıyana en ağır cezayı versinler. Yeşil gözlü, sırma saçlımı aldılar. Beni bitirdi, Allah da onu bitirsin” dedi.

Kalbinden bıçaklandı

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Eğitim gördüğü liseden çıkan M. Y. Y, kız arkadaşı E.Y. ve arkadaşı E.T. ile birlikte yürürken A.Y. önlerini kesti. E.Y.’ye takıntılı şekilde ilgi duyduğu öne sürülen A.Y. ile Yücel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y., cebinden çıkardığı bıçakla Yücel’i göğsünden, E.T.’yi de bacağından yaraladı. Muhammet Y. Y ile E.T. kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekiler olaya müdahale ederek A.Y.’yi yakaladı. A.Y. gelen polis ekiplerine teslim edilirken, M. Y. Y ile E.T. hastaneye kaldırıldı. Seyhan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Yücel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan A.Y. ile E.Y. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adalet konuşsun

M.Y. Y’in ailesi, cenazeyi teslim almak için bugün sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu’nun önüne geldi. Yücel’in yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Yücel’in babası Mehmet Yücel, oğlunun cenazesini beklerken ayakta durmakta zorlandı. Gözyaşları içinde konuşan Mehmet Yücel, “Kuzumu, yavrumu aldılar. Gereken neyse yapılsın. Eğer adalet varsa, adalet konuşsun. Evladıma kıyana en ağır cezayı versinler. Ne demekmiş cana kıymak? Ne demek beni hayatımdan koparmak? Yeşil gözlü, sırma saçlı can paremi aldılar. Ben onsuz nasıl yaşayacağım? O ilk göz ağrımdı. 17 yaşında fidanımdı. Beni bitirdi, Allah da onu bitirsin” diye konuştu. Muhammet Yasir Yücel’in cenazesi otopsinin ardından Kabasakal Mezarlığı’nda defnedilecek.

Bu arada, katil zanlısı A.Y.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Samuray kılıçlı saldırgan hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı
GÜNDEM
Samuray kılıçlı saldırgan hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı

Başak Cengiz'i vahşice öldürmüştü: Samuray kılıçlı caninin odası ve dehşet koleksiyonu ortaya çıktı
FOTOĞRAF 34
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İstanbul'a eğitim için gelen Mimar Başak Cengiz, geçtiğimiz salı günü yolda yürürken Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.
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Tutuklanan Can Göktuğ Boz'un (27) evinin oturma odasının duvarlarındaki yazılar ve masada bulunan oyun aletlerinin yanı sıra dairenin çeşitli yerlerindeki bıçak ve kılıçların da fotoğrafları ortaya çıktı.
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Evde 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet olduğu belirlendi.
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Fotoğraflarda evin bir odasındaki koltukta ise kılıçların yanı sıra bir beyzbol sopası ve Türk Bayrağı olduğu görüldü.
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Evdeki televizyon kumandasının arkasına yapıştırılmış kağıtta ise 'Kararlı saldırgan hatırla ve alerji' yazılarının olduğu ortaya çıktı.
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SPOR VE CİNAYET NOTLARI<br><br>Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Can Göktuğ Boz'un evinin içinden fotoğraflar dün ortaya çıkmıştı.
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Fotoğraflar Boz ile ilgili bazı şifreleri ortaya çıkarıyordu.
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Boz'un oturma odasının duvarlarına asılı A4 kağıtlarında, 'Sabahtan akşama spor', '120 günde 4 yıl, 1 günde 24 gün.' , 'Alerji olunca 67'yi geçemedim kesin biliyorum' ve 'Sadece şınav, hapishane, doktor, zehir, fitness, hile' gibi kelimeler yazılı olduğu görülmüştü.
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Yazılar Boz'un kilolarıyla ilgili sıkıntı yaşadığını ortaya koyuyor, camları gazete kağıtları ile kapatılan odanın diğer tarafındaki duvarda ise, 'Birleştir, farklı amaçla kullan, benzet.' ,'İstanbul Avrupa bölgesinde herkes katil, kadın erkek, tartışma', 'Dünyada 50 kelime vardır.' 'Sinirle kol vurma, tuzak kuruyor.' gibi notlar olduğu görülüyordu.
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Öte yandan odada bulunan masanın üzerinde ise çok sayıda bozuk para, sigara kutusu, satranç, jenga oyunu, rubik küp ve abaküs olması dikkat çekiyordu.
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Başak Cengiz'i öldüren katil Can Göktuğ Boz ilk ifadesinde, kılıçlara merakı olduğunu, yıllar içinde 10'a yakın kılıç satın aldığını, birini öldürmeyi kafasına koyduğunu, erkekler direnebileceği için bir kadına yöneldiğini anlatmıştı.
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Başak Cengiz'i vahşice öldürmüştü: Samuray kılıçlı caninin odası ve dehşet koleksiyonu ortaya çıktı
İstanbul Ataşehir'de, mimar Başak Cengiz'i sokak ortasında samuray kılıcıyla öldüren katil Can Göktuğ Boz'un evinde 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet olduğu belirlendi. Söz konusu kesici alet koleksiyonunun fotoğrafları ortaya çıktı.

Kadın cinayeti kamerada
OYNAT 00:49
Kadın cinayeti kamerada
Malatya'da yaşanan kadın cinayeti, güvenlik kameralarına yansıdı. 9 Haziran günü yaşanan olayda, iki hafta önce Cezmi Kartay Caddesinde bir eğlence merkezinde garson olarak işe başlayan 19 yaşındaki Canan Koçoğlu, boşandığı eşinin kardeşi Ramazan A. tarafından bıçakla öldürüldü. Cinayet sonrası iş yeri çalışanları tarafından darp edilerek yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, genç kadın otopsi işlemlerinin ardından Malatya Şehir mezarlığında toprağa verildi. Yaşanan korkunç cinayet saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre, son bir haftadır genç kadını sürekli takip eden ve zaman zaman eğlenme merkezine giden zanlı, olay günü yine eğlence merkezine geldi.
Gurur veren kareler

Gurur veren kareler

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Eunice kabusu

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