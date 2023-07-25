Tarihi evler devlet desteğiyle korunacak

Karar, Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde yaşayan Niyazi Özsüslü ve Ali Yağan’ın başvurusuyla alındı. Özsüslü ve Yağan mülkiyeti kendilerine ait olan evlerinin, "2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edilmesi nedeniyle bakım ve onarımını yapamadı. Söz konusu mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen Özsüslü ve Yağan, avukatları aracılığıyla aralıkta ombudsmanlığa başvurdu. Dosyaları inceleyen ombudsmanlık, bu evlerin korunması adına, ayni, nakdi ve teknik yardımda bulunulması yönünde kişilerin mağduriyetini giderecek tavsiye kararı aldı. Kurum, bakım onarım sorumluluklarını yerine getiremeyeceklerin mülklerinin ise kamulaştırılmasını tavsiye etti. KDK'nın emsal niteliğindeki tavsiye kararıyla, ülke çapında kaderine terk edilen bu kapsamdaki binaların yeniden bakımlarının yapılması amaçlanıyor.