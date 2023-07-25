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Tarihi evler devlet desteğiyle korunacak

Konya Beyşehir’de "2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" kapsamındaki evlerin onarım sorununun çözülmesi için Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) aracı oldu. KDK, sahiplerine aynî, nakdî ve teknik yardımda bulunulması ya da bu evlerin kamulaştırılması için tavsiye kararı aldı. Karar pek çok eser için emsal olacak.

04:00 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Tescilli varlıklar ayağa kalkacak.

Tescilli varlıklar ayağa kalkacak.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), koruma altındaki taşınmaz kültür varlığının kullanımına getirilen sınırlamalar hakkında mülkiyet sahiplerine ayni, nakdi veya teknik yardım sağlanmasına ilişkin tavsiye kararı aldı.

ONARIMINI YAPAMADILAR

Karar, Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde yaşayan Niyazi Özsüslü ve Ali Yağan’ın başvurusuyla alındı. Özsüslü ve Yağan mülkiyeti kendilerine ait olan evlerinin, "2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edilmesi nedeniyle bakım ve onarımını yapamadı. Söz konusu mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen Özsüslü ve Yağan, avukatları aracılığıyla aralıkta ombudsmanlığa başvurdu. Dosyaları inceleyen ombudsmanlık, bu evlerin korunması adına, ayni, nakdi ve teknik yardımda bulunulması yönünde kişilerin mağduriyetini giderecek tavsiye kararı aldı. Kurum, bakım onarım sorumluluklarını yerine getiremeyeceklerin mülklerinin ise kamulaştırılmasını tavsiye etti. KDK'nın emsal niteliğindeki tavsiye kararıyla, ülke çapında kaderine terk edilen bu kapsamdaki binaların yeniden bakımlarının yapılması amaçlanıyor.

Hemen tamire başlayacağız

Avukatı aracılığıyla KDK’ye başvuran mağdurlardan Niyazi Özsüslü de tescil kapsamına alınan evlerini restore edemedikleri için 10 yıl önce terk etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Evin 1940’ta yapıldığını aktaran Özsüslü, “Bu sebeplerden ötürü mağdur durumdaydık. Ombudsmanlık makamından çıkan karara göre artık tamir ettirebileceğiz. Çıkan karardan çok memnunuz. Evi bir an önce restore ettirmeyi ve aslına uygun bir şekilde yeniden ayağa kaldırmayı istiyoruz” ifadelerini kullandı.



#Tarihi Yapı
#KDK
#Restorasyon
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