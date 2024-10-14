'Özel' helikopter keyfi: CHP'deki tasarruf vaadi lafta kaldı

Kamuda israf iddiaları üzerinden her fırsatta ekonomi yönetimini eleştiren ve parti olarak 'tasarruf' edecekleri vaadinde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Marmaris Belediyesi'ne ait Halk Kafe'nin açılışına özel helikopterle gitmesi sosyal medyada gündem oldu.
Selfie çektirdi
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin çektiği selfie fotoğrafında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ve helikopterin mürettebatı yer alıyor.
Kimin helikopteri?
Sosyal medya kullanıcıları, Özel'in 10 metrekarelik küçük bir kafenin açılışı için helikopter kullanmasını eleştirerek, ekonomiden dem vuran muhalefet liderinin bu tür bir tercih yapmasını sorguladı.
- Bazı kullanıcılar ise helikopterin kime ait olduğunu ve maliyetini merak ederek bu konuda sorular yöneltti.