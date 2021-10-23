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ANKARA

Tekelci zihniyet

Geçtiğimiz günlerde tartışmalı bir seçimle yeniden İstanbul 1 No’lu Barosu Başkanlığı’na seçilen Mehmet Durakoğlu’nun “İktidarın düştüğü gün ikinci baro kapanacaktır” şeklindeki sözleri büyük tepki çekti.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
​Tekelci zihniyet​
Mehmet Durakoğlu

Geçtiğimiz günlerde tartışmalı bir seçimle yeniden İstanbul 1 No’lu Barosu Başkanlığı’na seçilen Mehmet Durakoğlu’nun “İktidarın düştüğü gün ikinci baro kapanacaktır” şeklindeki sözleri büyük tepki çekti. Ankara 2 No’lu Baro Kurucular Kurulu üyesi Eyüphan Korkmaz, Durakoğlu’nun sözlerini “tekelci zihniyet” olarak yorumladı.

“Türkiye’de bir kısım barolar son kaleler gibi tanımlanıyor ve ideolojik söylemler üzerinden küçük kazanımlar elde etme gayreti gösteriyor” diyen Korkmaz, şöyle konuştu:

  • “Ankara’da 2 binin üzerinde avukat iradesiyle oluşan bir talep var. İstanbul’da da aynı şekilde. Meslektaşlarımızın mesleki sorunlarını çözme gayretini tehdit diliyle yok etmek, tekelci bir zihniyetle bunu mecbur kılma anlayışını kınıyoruz. İstanbul 1 Nolu Baro meslektaşlarımızın sorunlarını çözmediği gibi aksine ayrıştıran, bölen, parçalayan ve meslek sorunlarında ortak duruşa engel olan bir yaklaşım sergiliyor. Bu dil alışık olduğumuz bir dil ama özellikle bazı seçimler öncesinde nefret dilinin kullanılmasının tesadüf olmadığını düşünüyorum.”
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