Tekirdağ’da gıda skandalı: Baklava için kullanılacak zehirli ürüne el konuldu

10:5211/03/2026, Çarşamba
G: 11/03/2026, Çarşamba
DHA
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde TEM Otoyolu üzerinde durdurulan minibüste yapılan aramada yaklaşık 2 ton kıyılmış Antep fıstığı ele geçirildi. Yetkililer tarafından yapılan kontrollerde üründe üründe aflatoksin tespit edildi. Kansorejen madde içeren yaklaşık 2 ton ürüne el konuldu.

Tekirdağ Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'nun Ergene ilçesi sınırları içinde kapalı kasa minibüsü durdurup, arama yaptı. Aramada, koliler içerisinde baklava yapımında kullanılan kıyılmış Antep fıstığı bulundu. Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gelip, inceleme yaptı. İncelemede; irsaliye ve faturası olmayan fıstıktan numune alındı. Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ndeki inceleme sonucu fıstıkta, aflatoksin B1 ve total aflatoksin tespit edildi. Minibüste bulunan yaklaşık 2 ton ürüne el konuldu.

2 ton aflatoksinli fıstık imha edilecek

Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Süleymanoğlu, jandarmanın dikkati sayesinde 2 ton Antep fıstığı ele geçirildiğini belirterek,
"Bunların izlenebilirliği olmayan, etiketi bulunmayan madde olduğundan hemen ivedilikle numunemizi aldık. Numuneyi laboratuvara gönderdik. Yapılan analiz sonucunda içinde aflatoksin dediğimiz kanserojen madde çıkmış bulunmaktadır. Bu nedenle 2 tona yakın aflatoksin içeren Antep fıstığını imha edeceğiz. Birden fazla paketten alınan numune ve şahit numunesi hep birlikte laboratuvara gönderildi ve bunun sonucunda bütünü temsil ettiğinden dolayı tamamı bizim için güvenilir olmayan gıda olarak tescillendi. Bununla ilgili transit dediğimiz bir araç dolusu ürün için işlemler yapıldı. Sahiplerine, araç sahibine idari para cezası uygulandı 250 bin TL. Bunun sonucunda savcılık soruşturması devam etmektedir"
dedi.

'40 ton civarında baklava üretilebilirdi'

Ürünlerin piyasaya sürülmeden ele geçirildiğini söyleyen Süleymanoğlu,
"Bu ürünleri yakaladığımızda gideceği yer belli değildi. Herhangi bir işletmeye gidilip, satılabilirdi ucuz fiyata. Bu 2 tona yakın Antep fıstığıyla 40 ton civarında baklava üretilebilirdi. Kanserojen madde içeren 40 ton baklavayı halkımızın tüketmesini engellemiş olduk"
diye konuştu.




#kansorejen madde
#Tekirdağ
#Ergene
#antep fıstığı
