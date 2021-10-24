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MERSİN

TEMAD yenilenen binasına kavuştu

Mersin Akdeniz Belediyesi’nin sunduğu büyük destek ve katkılarla yenilenip hizmete sunulan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Mersin İl Başkanlığı binasının açılış töreni; derneğin 37’nci kuruluş yıldönümünde kent protokolünün katılımıyla gerçekleşti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TEMAD yenilenen binasına kavuştu ​
Törene, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan, Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen, TEMAD Mersin İl Başkanı Halil Kur, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

Mersin Akdeniz Belediyesi’nin sunduğu büyük destek ve katkılarla yenilenip hizmete sunulan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Mersin İl Başkanlığı binasının açılış töreni; derneğin 37’nci kuruluş yıldönümünde kent protokolünün katılımıyla gerçekleşti. Törene, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan, Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen, TEMAD Mersin İl Başkanı Halil Kur, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

  • TEMAD Mersin İl Başkanı Halil Kur ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen’in ardından konuşan Başkan Yardımcısı Arslan ise dernek binasının tepeden tırnağa yenilenmesi için tüm imkanlarını seferber ettiklerinin altını çizdi.
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