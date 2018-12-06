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HATAY

Termal otelde yangın paniği

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir termal otelde çıkan yangın korkuttu. Başlamış Mahallesi'ndeki otelin kazan dairesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatay’daki bir termal otelde çıkan yangında mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti.
Hatay’daki bir termal otelde çıkan yangında mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman tabakasını gören 526 kişi, kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. İçeride mahsur kalan 115 kişi ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile çevre ilçelerden takviye gelen ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 25 otel müşterisi ile bir itfaiye eri hastanelerde tedavi altına alındı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Doğan "Yangının çıkış nedeniyle ilgili net bir şey yok" dedi.

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