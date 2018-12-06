Termal otelde yangın paniği

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman tabakasını gören 526 kişi, kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. İçeride mahsur kalan 115 kişi ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile çevre ilçelerden takviye gelen ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 25 otel müşterisi ile bir itfaiye eri hastanelerde tedavi altına alındı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Doğan "Yangının çıkış nedeniyle ilgili net bir şey yok" dedi.