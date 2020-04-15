Terör örgütüne ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda mühimmat ile malzemelerin ele geçirildiğini bildirdi.

Her taşın altına bakılıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde kahraman komandolar tarafından etkili operasyonlar yapıldığı, her taşın altına bakılmaya ve terör örgütünün inlerine girilmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda 3 kutu uçaksavar mühimmatı, 3 RPG-7 roketatar mühimmatı, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler, çok miktarda amonyum nitrat, 2 şarjör, çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam malzemeleri ele geçirilip imha edildi."