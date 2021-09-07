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TOKAT

Teröristlerden üs bölgesine roketli saldırı: Tokat’a şehit ateşi düştü

Suriye'nin El Bab kentinde üs bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda Uzman Çavuş Muammer Yiğit (31) şehit oldu, 4 asker yaralandı. Şehit olan Uzman Çavuş Muammer Yiğit’in acı haberi, Tokat’ta yaşayan ailesine ulaştı.

Haber Merkezi İHA
Teröristlerden üs bölgesine roketli saldırı: Tokat’a şehit ateşi düştü
Şehadet haberini alan şehidin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin El Bab kenti yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının konuşlandığı üs bölgesine, sabah saatlerinde PKK/YPG denetimindeki Münbiç bölgesinden roketatarlı saldırı düzenlendi. Teröristlerin saldırısında Tokat nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu, 4 asker yaralandı.

  • Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek sınır hattına getirildikten sonra ambulanslarla tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit askerin cenazesi de Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

SALDIRININ YAPILDIĞI BÖLGE ATEŞ ALTINA ALINDI

Saldırının ardından roketatar atışlarının yapıldığı bölge, güvenlik güçlerince obüsler ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı. Bölgede bulunan çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, atışların sürdüğü bildirildi.

Uzman Çavuş Muammer Yiğit
İHA
Uzman Çavuş Muammer Yiğit

TOKAT VALİLİĞİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Tokat Valiliği de şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Valilik sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Suriye üs bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Turhallı hemşerimiz Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve Tokatlı hemşehrilerimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun" denildi.

ŞEHADET HABERİ AİLEYEULAŞTI

Şehidin, Tokat’ın Turhal ilçesi Yunus Emre Mahallesinde yaşayan ailesine şehadet haberi Kaymakam Ali Gökay, İlçe Jandarma Komutanı Aksoy Altürk tarafından verildi.

İHA

Şehadet haberini alan şehidin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

  • Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde çalışan Hüseyin Yiğit ile Fatma Yiğit çiftinin 1’i kız 2 çocuğundan büyüğü olan Muammer Yiğit’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in şehit olduğu haberi, Gaziantep'te yaşayan eşine de ulaştı. İlçe kaymakamları, askeri yetkililer ve sağlık ekipleri, şehidin Beştepe Mahallesi’ndeki evine giderek eşi Özlem Yiğit'e acı haberi verdi. Özlem Yiğit gözyaşlarına boğuldu.

TÖRENLE UĞURLANACAK

Şehit uzman çavuş Muammer Yiğit için Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak otopsinin ardından tören düzenlenecek. Yiğit’in cenazesinin, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Tokat'a uğurlanacağı ve burada yarın düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

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Ermeni doktor tarafından 'zehirli iğneyle' şehit edilen 40 asker unutulmuyor
FOTOĞRAF 7
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Rivayete göre; Merzifon taburu cepheye gittiği sırada zorlu kış şartları sebebiyle Çınarlı köyünde konakladı. Konaklama sırasında askerler hastalandı. Ermeni bir doktor tedavi etme bahanesi ile zehirli iğne yaparak 40 askeri şehit etti. Ermeni doktorun askerlere zehirli iğne yapması sonucu öldüğünün anlaşılması üzerine doktor da öldürüldü.
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40 askerin kabirlerinin olduğu bölgeye ise şehitlik yapıldı. Köy sakinleri ve jandarma personelleri şehitliğin bakımını yaparak arife günleri burada dualar edip Kur’an-ı Kerim okuyorlar. Köy halkı ise sürekli şehitliği ziyaret edip şehitleri yalnız bırakmıyor.
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Şehitliğin üzerinde bulunan bir metinde ise şu ifadelere yer verildi: <br> <br> “1915-1916 yıllarında 915. Merzifon Taburu, 1. Dünya Harbi sırasında doğu cephesine sevkiyatlarının kış mevsimine rastlaması nedeniyle, 6-7 ay Çınarlı köyünde konaklamak zorunda kalmıştır ve bu konaklama esnasında hastalanan askerlerin viziteye çıktıkları Ermeni asıllı olan doktorun zehirli iğne yaparak yaklaşık 40 askeri öldürdüğü ve ölen askerlerin buraya defnedildiği rivayet edilmektedir.
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ERMENİ DOKTORA GÜVENMİŞLERDİ <br> <br> Çınarlı köyü Muhtarı Abdullah Sönmez, “1915-16 yıllarında Merzifon taburu diye bir tabur geliyor köyümüze. Kış şartları ağır olduğundan dolayı köyde kalıyorlar. Hasta olup viziteye çıkanlara Ermeni asıllı doktor iğne vuruyor ve iğne vurdukları vefat ediyor.
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Vefat edenleri gömüyorlar. En sonunda bir başçavuş varmış o çok yiğit çok sıhhatli bir askermiş. O askerde aynı şekilde ölünce araştırıyorlar ki ermeni doktor iğne vuruyor, askerler de o şekilde vefat ediyor. Sonrasında o ermeni doktoru öldürmüşler ama 40 tane de asker burada yatıyor.
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Buranın bakımını il jandarmadan gelip askerler yapıyor, biz yapıyoruz. Köyümüz arife günleri toplanır. Karşı mezarlıkta burada oradaki şehidimizi de buradaki şehitlerimizi de bütün geçmişlerimiz için hoca gelir. Kur’an-ı Kerim okunur. Hepsinin ruhuna bağışlanır’’ dedi.
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ZEHİRLİ İĞNEDEN 40 TANE ASKER ŞEHİT OLUYOR <br> <br> Çınarlı köyü sakini Hatice Yavuz ise, “Ay deresinde hastalanıyorlar. Sonra ermeni doktor geliyor. Ermeni doktor askerlere zehirli iğne vuruyor. Zehirli iğneden 40 tane asker ölüyor. Buraya gömüyorlar. Buranın yerini öğrenince buraya şehitlik yaptılar. Bizden büyük olanlar anlatıyorlar burayı ama biz görmedik’’ ifadelerini kullandı.
Ermeni doktor tarafından 'zehirli iğneyle' şehit edilen 40 asker unutulmuyor
Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde 1915-1916 yılları arasında yaşanan olay akıllardan silinmiyor. Şehitler diyarı olarak da anılan köyde 40 askerin bir Ermeni doktor tarafından zehirli iğne ile şehit edildiği biliniyor. Köy sakinleri ve jandarma personelleri şehitliğin bakımını yaparak burada dualar edip Kur'an-ı Kerim okuyor. Köy halkı ise sürekli şehitliği ziyaret edip şehitleri yalnız bırakmıyor.


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