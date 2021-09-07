Teröristlerden üs bölgesine roketli saldırı: Tokat’a şehit ateşi düştü

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin El Bab kenti yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının konuşlandığı üs bölgesine, sabah saatlerinde PKK/YPG denetimindeki Münbiç bölgesinden roketatarlı saldırı düzenlendi. Teröristlerin saldırısında Tokat nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek sınır hattına getirildikten sonra ambulanslarla tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit askerin cenazesi de Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

SALDIRININ YAPILDIĞI BÖLGE ATEŞ ALTINA ALINDI

Saldırının ardından roketatar atışlarının yapıldığı bölge, güvenlik güçlerince obüsler ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı. Bölgede bulunan çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, atışların sürdüğü bildirildi.

İHA Uzman Çavuş Muammer Yiğit

TOKAT VALİLİĞİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Tokat Valiliği de şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Valilik sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Suriye üs bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Turhallı hemşerimiz Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve Tokatlı hemşehrilerimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun" denildi.

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ŞEHADET HABERİ AİLEYEULAŞTI

Şehidin, Tokat’ın Turhal ilçesi Yunus Emre Mahallesinde yaşayan ailesine şehadet haberi Kaymakam Ali Gökay, İlçe Jandarma Komutanı Aksoy Altürk tarafından verildi.

İHA

Şehadet haberini alan şehidin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde çalışan Hüseyin Yiğit ile Fatma Yiğit çiftinin 1’i kız 2 çocuğundan büyüğü olan Muammer Yiğit’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in şehit olduğu haberi, Gaziantep'te yaşayan eşine de ulaştı. İlçe kaymakamları, askeri yetkililer ve sağlık ekipleri, şehidin Beştepe Mahallesi’ndeki evine giderek eşi Özlem Yiğit'e acı haberi verdi. Özlem Yiğit gözyaşlarına boğuldu.

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TÖRENLE UĞURLANACAK

Şehit uzman çavuş Muammer Yiğit için Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak otopsinin ardından tören düzenlenecek. Yiğit’in cenazesinin, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Tokat'a uğurlanacağı ve burada yarın düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

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