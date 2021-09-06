Şehidin oğlu 'şiddet' iddiasıyla devlet korumasına alındı

Samsunlu Piyade Er Umut Bulut, 2012 yılında Yüksekova’da PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit oldu. Şehit Umut Bulut’un eşi Ö.A. da aradan geçen zamanda M.A. ile evlendi.

DHA Piyade Er Umut Bulut, 2012 yılında Yüksekova’da PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit oldu.

ŞEHİDİN AİLESİ ŞİKAYETTE BULUNDU

Şehit Umut Bulut’un ailesi, şehidin oğlu Selçuk Yağız Bulut’un Ö.A. ve üvey babası M.A.’dan şiddet gördüğünü iddia ederek, şikayette bulundu. İddialar üzerine psikologlar eşliğinde çocuğun ifadesi alındı.

İfadelerin ardından harekete geçen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de, anne ve üvey babayı gözaltına aldı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadelerin ardından anne ve üvey baba serbest bırakıldı. Şehit Umut Bulut’un oğlu ise devlet koruması altına alındı.

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DHA Piyade Er Umut Bulut şehit olduğunda oğlu 5 aylıktı.

Anne ve üvey baba hakkında soruşturmanın devam ettiği, bu süre içerisinde çocuğun devlet koruması altında yerleştirildiği Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda olacağı öğrenildi.

ANNENİN, 7 YIL ÖNCEKİ RÖPORTAJI ORTAYA ÇIKTI

Şehit Umut Bulut’un eski eşi Ö.A., 21 Mayıs 2014 tarihinde verdiği röportajında eşinin şehit olmadan yaklaşık 5 saat önce oğluyla ilgili vasiyette bulunduğunu anlatmıştı. Ö.A., röportajında şunları söylemişti:

DHA Şehidin emaneti devlet korumasına alınıp, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirildi.

“Eşim şehit olduğunda oğlum henüz 9 aylıktı. Ben kendimi oğluma adadım. Eşimin vasiyetini yerine getirmek için yaşıyorum. Eşim şehit olmadan bir hafta önce onun şehit olacağı ile ilgili rüyalar gördüm. Şehit olmadan yaklaşık 5 saat önce telefonla bizi aradı ve konuştu. Ona gördüğüm rüyaları anlattım. Güldü. Şehit olacağını kendisi de söyledi. Bana 'Oğlumuzu okut. Benim şehit olacağım yere komutan olarak gelsin, görev yapsın' dedi. Eşim dediği gibi şehit oldu. Şimdi ben de oğlumuz için söylediği bu vasiyeti yerine getirmek için çalışıyorum, yaşıyorum. Bütün geleceğim, hayallerim, hayatım oğlumun üzerine. O da babası gibi kahraman bir asker olacak”

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ŞEHİDİN HALASI 8 YIL ÖNCE VELAYET DAVASI AÇMIŞ

Bu arada şehit oğlu Yağız Selçuk Bulut ile ilgili halası Ayşe Bulut ise, 2013 yılında Çarşamba 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’ne velayet davası açtığı ortaya çıktı. Anne Ö.A’nın psikolojik sorunlarının olduğunu iddia eden Ayşe Bulut, yeğeninin velayetini almayı istemişti.

GÜNDEM Şehit oğlu ağlattı