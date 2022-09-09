Teröristlere bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelerini kullandı: "Kahraman Mehmetçik, #İzmir’e Şanlı Bayrağımızı çekmek için Büyük Taarruz’un yorgunluğunu yok saymış ve savaş tarihinde eşine az rastlanır şekilde oldukça uzun bir mesafeyi çok kısa sürede katetmiştir. Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz."

Kahraman Mehmetçik, #İzmir’e Şanlı Bayrağımızı çekmek için Büyük Taarruz’un yorgunluğunu yok saymış ve savaş tarihinde eşine az rastlanır şekilde oldukça uzun bir mesafeyi çok kısa sürede katetmiştir.



Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz.🇹🇷 pic.twitter.com/3yQ2CvYPxo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 9, 2022