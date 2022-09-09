Gündem Teröristlere bir darbe daha
ANKARA

Teröristlere bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Teröristlere bir darbe daha
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelerini kullandı: "Kahraman Mehmetçik, #İzmir’e Şanlı Bayrağımızı çekmek için Büyük Taarruz’un yorgunluğunu yok saymış ve savaş tarihinde eşine az rastlanır şekilde oldukça uzun bir mesafeyi çok kısa sürede katetmiştir. Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz."
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