Tes-İş Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik: Yatağan'da üretim durma noktasına geldi

Muğla'daki Yatağan Elektrik Üretim A.Ş.'nin yerüstü maden rezervlerinin tükendiğini, yeraltı maden ruhsatının ise iptal edildiğini belirten Türk-İş'e bağlı Tes-İş Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, “Bu durum kömür tedarikinde sıkıntıya yol açarken, elektrik üretim tesisinin kapanma riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu” dedi.

“Üretim tamamen durabilir, 2 bin kişi işsiz kalabilir”

Erçelik konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yerli kömür kaynaklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına yönelik yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Santralin yıllık 5 milyon ton yerli kömür gereksinimi bulunuyor. 3 ünitesiyle tam kapasite çalıştığında 3.3 TWh elektrik üreterek ekonomiye yılda 225 milyon dolarlık katkı sağlıyor. Santral şu anda yüksek kömür maliyetlerine rağmen başka bölgelerden temin ettiği kömürle yarı kapasite çalışıyor. Kömür sorununa çözüm bulunamazsa üretim tamamen durabilir. Bölge elektriksiz, 2 bin kişi de işsiz kalabilir. Bölgede sosyoekonomik bir krizin yaşanmasından da endişe ediyoruz. Sorunun çözümü için yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

Tes-İş Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik.

“1 milyon konutun elektrik ihtiyacı nasıl karşılanacak?”

Bir milyon konutun elektrik ihtiyacının nasıl karşılanacağı sorununa dikkat çeken Erçelik, "Yerli kömür ile 1 milyon konutun elektrik tüketimini karşılayan ve yeraltı kömür rezervlerine erişimden başka çaresi kalmayan santral yeraltında kömür arama çalışmaları başlattı. Ancak, yer altı arama ruhsatı, açılan dava sonucu iptal oldu. Bölgenin elektriksiz kalması gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

“Ülke ekonomisine yıllık 225 milyon dolar katkı sağlıyor”