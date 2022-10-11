Tırdan yola düştü: Roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit paniğe neden oldu Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde tırdan varille yola düşen ve doğaya saçılan, tıpta ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit paniğe neden oldu. Kimyasal madde uzmanı ekip tarafından müdahale edildi.

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