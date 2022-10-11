Gündem Tırdan yola düştü Roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit paniğe neden oldu
ERZİNCAN

Tırdan yola düştü: Roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit paniğe neden oldu

Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde tırdan varille yola düşen ve doğaya saçılan, tıpta ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit paniğe neden oldu. Kimyasal madde uzmanı ekip tarafından müdahale edildi.

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Haber Merkezi İHA
Tırdan yola düştü: Roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit paniğe neden oldu
Uzman ekip koruma kıyafetlerini giyinerek içerisinde hidrojen peroksit bulunan varile müdahale etti.

Olay, Erzincan’ın Tercan ilçesi Erzurum kara yolunun 48. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul’dan Özbekistan’a giden Yunus O., idaresindeki 76 DD 761 plakalı tırın dorsesinden brandanın yırtılması sonucu yola plastik varilde bulunan, özellikle tıp alanında, kâğıt sanayiinde ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit düştü.

Yolun kenarındaki bariyere dayanarak duran ve doğaya kimyasal sızmaya başlayan durum paniğe neden oldu.

Trafik ve jandarma ekipleri tarafından yolun güvenliği sağlanarak bölgeye AFAD’tan uzman ekip çağrıldı.

Uzman ekip koruma kıyafetlerini giyinerek içerisinde hidrojen peroksit bulunan varile müdahale etti. Varil tehlike oluşturmayacak duruma getirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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