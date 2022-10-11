İzmir’de alevli gece: Üç katlı müstakil ev alev alev yandı

Polis ekiplerinin kontrollerinde 2.00 promil alkollü olduğu tespit edilen Hüseyin Ş.’nin alkollü araç kullanırken daha önce de 4 kez yakalandığı ve ehliyetine el konulduğu anlaşıldı. Hüseyin Ş.’ye alkollü araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, aracının sigortasız olmasından dolayı bin 84 TL olmak üzerine toplam 8 bin 432 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca Hüseyin Ş.’nin el konulan ehliyetinin teslim süresi 2036 yılına uzatıldı.

Polis ekiplerine teşekkür eden Hüseyin Ş. ise polis ekiplerinden aracında unuttuğu takma dişlerini almak için izin istedi. Araçta bir süre protez dişlerini arayan Hüseyin Ş., daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.