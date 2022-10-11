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İZMİR

İzmir’de alevli gece: Üç katlı müstakil ev alev alev yandı

İzmir’in Konak ilçesinde kullanılmadığı öğrenilen 3 katlı müstakil ev alev alev yandı. Bitişikteki binalara sıçramaması için vatandaşların ve itfaiyenin yoğun çaba sarf ettiği yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

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Haber Merkezi İHA
İzmir’de alevli gece: Üç katlı müstakil ev alev alev yandı
Yangının bitişikteki binalara sıçramaması için vatandaşlar yoğun çaba sarf ederken, adrese gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın, dün saat 23.50 sıralarında Turgut Reis Mahallesi, Şehit Kemal Keser Sokak’ta bulunan 3 katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, kullanılmadığı öğrenilen müstakil evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Bitişikteki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ettiler

İtfaiye ekipleri dar sokaklardan dolayı olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, kısa sürede müstakil evi saran alevler vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangının bitişikteki binalara sıçramaması için vatandaşlar yoğun çaba sarf ederken, adrese gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Soruşturma başlatıldı

Metruk evin evsiz vatandaşlar tarafından kullanıldığı ve bu kişiler tarafından yangının çıkarıldığı ileri sürülürken, alevler diğer binalara sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı. 3 katlı evin 2 katı yangında kullanılmaz hale gelirken, müstakil evin kısa süre önce bir vatandaş tarafından satın alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ters yola girip polisleri peşine takan sürücü yakalanınca helallik istedi
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Olay, Tacin Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Parkı uygulama noktasında yaşandı.
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve mahalle çarşı bekçileri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan uygulamada polisi fark eden 68 AAU 190 plakalı araç sürücü ters yola girerek kaçmaya başladı.
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Sürücünün kaçtığını fark eden polis ekipleri aracın peşine düşerken sürücü ve polis arasında kovalamaca yaşandı.
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Kısa süren kovalamacada sürücü araçla birlikte çok kaçamadan yakalandı.
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Araçtan inmek istemeyen sürücü Ayhan A. (27) ile akrabası İbrahim A. (26) araçtan zorla indirilirken, araçtan indirilen sürücü ve arkadaşının üstleri arandı.
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. Şahıslar üzerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, araç sürücüsü Ayhan A. “Polisten neden kaçtınız?” sorusuna “Amirim arabanın bağlaması var. Kur’an çarpsın bir şey yok, vallahi bir şey yok” dedi.
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Polis ve bekçiler araç içerisinde geniş çaplı arama yaparken, arama esnasında araç başında bekleyen sürücü Ayhan A. arama yapan polis memurlarına “Hakkınızı helal edin“ diyerek helallik istedi.
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Araç içerisinde yapılan aramada da herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken araç üzerinde yapılan sorgulamada aracın muayenesiz ve sigortasız olduğu anlaşıldı.
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Polisten kaçan sürücüye, muayenesiz araç kullanmaktan 427 TL ve sigortasız araç kullanmaktan 196 TL para cezası kesildi. Trafikten men edilen otomobil ise otoparka çekildi.
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Ters yola girip polisleri peşine taktı, yakalanınca helallik istedi
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Ters yola girip polisleri peşine taktı, yakalanınca helallik istedi
Ters yola girip polisleri peşine takan sürücü yakalanınca helallik istedi
Aksaray'da polisi görünce ters yola girip kaçan araç sürücüsü kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalanınca “Neden kaçtınız?" sorusuna “Arabanın bağlanması var" deyip polislerden “Hakkınızı helal edin" diyerek helallik istedi.

Alkollü sürücü polisi görünce uyuyor gibi davrandı: Ehliyetine 2036 yılına kadar el konuldu
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İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri, Orhaniye Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde uygulama noktası oluşturdu.
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Polis memurları rutin denetimlerini sürdürürken, 16 KJ 946 plakalı otomobil sürücüsünün uygulama noktasına girmemek için geri manevra yaparak aracı 100 metre uzaklıkta yolun kenarına park ettiği görüldü.
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Durumu fark eden ekipler sürücünün otomobili bırakıp kaçma ihtimaline karşı hızla araca yöneldi
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Polisler, otomobilin yanına geldiğinde sürücünün, aracın sağ ön yolcu koltuğunda uyuyor gibi davrandığını fark etti.
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Araçtan indirilen Hüseyin Ş., otomobili kullanmadığını iddia ederek, polis ekiplerine uzun süre direndi. Hüseyin Ş., polisin kendisini gördüğünü söylemesi üzerine aracı kullandığını ve uygulamaya girmemek için geri manevra yaptığını itiraf etti.
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Polis ekiplerinin kontrollerinde 2.00 promil alkollü olduğu tespit edilen Hüseyin Ş.’nin alkollü araç kullanırken daha önce de 4 kez yakalandığı ve ehliyetine el konulduğu anlaşıldı. Hüseyin Ş.’ye alkollü araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, aracının sigortasız olmasından dolayı bin 84 TL olmak üzerine toplam 8 bin 432 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca Hüseyin Ş.’nin el konulan ehliyetinin teslim süresi 2036 yılına uzatıldı.
Polis ekiplerine teşekkür eden Hüseyin Ş. ise polis ekiplerinden aracında unuttuğu takma dişlerini almak için izin istedi. Araçta bir süre protez dişlerini arayan Hüseyin Ş., daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.
Alkollü sürücü polisi görünce uyuyor gibi davrandı: Ehliyetine 2036 yılına kadar el konuldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis uygulamasına girmemek için park ettiği araçta uyuyor gibi davranan Hüseyin Ş.'nin (57) yapılan kontrolde 2.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü araç kullanmaktan 5'inci kez yakalandığı belirlenen Hüseyin Ş.'nin, daha önce el konulan ehliyetinin teslim süresi ise 2036 yılına kadar uzatıldı.

Ankara'da faciadan dönüldü: Patlak lastikle yol alan yolcu otobüsü alev topuna döndü
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Olay, saat 00.15 sıralarında Ankara Bulvarı'nda meydana geldi.
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İstanbul- Elazığ seferini yapan sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 AAV 984 plakalı yolcu otobüsünün lastiği, Ankara'nın girişinde patladı.
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İddiaya göre sürücü bir süre bu şekilde yoluna devam etti.
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Birkaç kilometre sonra sürtünmeden kaynaklı lastikler yanmaya başladı.
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Yoldan geçen sürücülerinin uyarısı üzerine otobüs şoförü aracı emniyet şeridine park ederek, yolcuları tahliye etti.
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Yolcular indikten kısa süre sonra alevler tüm otobüsü sararken, ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.
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Polis, karayolu üzerinde önlem alarak, trafik akışını durdurdu. Yangın ise çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun çabasıyla söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
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Can kaybı ve yaralının olmadığı yangında birçok yolcunun valizlerinin yandığı öğrenildi. Bölgeden uzaklaştırılan yolcuların bir başta otobüsle seyahate devam edeceği öğrenildi.
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Olay sırasında çevrede bulunan halı saha işletmecisi Erdal Armağan, \"Aşağıda otobüsün lastiği patladı. Patlama sesine çıktım. Yoldan geçen diğer araçlar otobüsü uyardı ama otobüs sürüşe devam etti. Bu şekilde bir süre sonra altından ateş çıkmaya başladı. Ardından alev topuna döndü\" dedi.
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Otobüsün patlak lastikle bir süre yoluna devam ettiğini belirten yolculardan Güneş Bilgebey, \"Otobüs Ankara'nın girişinde birkaç kez durdu. En son durdurduktan sonra arka lastiklerinin patladığını söylediler. Ankara'nın girişinden Batıkent'e kadar bu şekilde ilerledik. Yandan geçen arabalar bizi uyarmak için kornaya bastı. Daha sonra kapıları açtılar hepimiz çıktık. Biz çıktıktan sonra alev aldı\" diye konuştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Ankara'da faciadan dönüldü: Patlak lastikle yol alan yolcu otobüsü alev topuna döndü
İstanbul'dan Elazığ'a giden yolcu otobüsü Ankara'da alev alev yandı. Otobüste bulunan yolcular son anda tahliye edilirken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Tırdan yola düştüpaniğe neden oldu

Tırdan yola düştü
paniğe neden oldu

Roket yakıtı üretiminde kullanılıyor.
Polisi görünceuyuyor gibi davrandı

Polisi görünce
uyuyor gibi davrandı

Ehliyetine 2036'ya kadar el konuldu.
Yol bakım işçilerinekurşun yağdırdılar

Yol bakım işçilerine
kurşun yağdırdılar

Asfaltlama yapılan yerden geçmek istediler.
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