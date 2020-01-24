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TOKAT

Tokat’ın incisi ödüle doymuyor

Tokat Belediyesi uluslararası alanda büyük bir başarıya imza atarak Paris’te düzenlenen İdealkent Ödülleri Töreni’nde Kanal Tokat Projesi ile ödülü kaptı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, herkesi Hz. Mevlana’nın; “Tokat’a gitmek gerek, çünkü Tokat’ta insan ve iklim mutedil” diye övdüğü kente davet etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kanal Tokat Projesi, kentteki sosyal hayata, ekonomiye ve turizme katkı sağlaması ve şehrin dokusuna uygunluğu açısından çevre düzenlemesine örnek bir proje olarak değerlendirilmiş olup, 100’ü aşkın proje arasından ödül almaya layık ilk 13 proje arasına girmiş ve 2019 Uluslararası İdealkent Ödülü almaya layık görülmüştür.
Kanal Tokat Projesi, kentteki sosyal hayata, ekonomiye ve turizme katkı sağlaması ve şehrin dokusuna uygunluğu açısından çevre düzenlemesine örnek bir proje olarak değerlendirilmiş olup, 100’ü aşkın proje arasından ödül almaya layık ilk 13 proje arasına girmiş ve 2019 Uluslararası İdealkent Ödülü almaya layık görülmüştür.

2014 Yılında göreve geldiğinde vizyon projelerinden “Kanal Tokat’ı” hayata geçirerek Tokat’ı bölgenin cazibe merkezi haline getiren Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çabasının meyvelerini Paris’te aldı. Başkan Eroğlu’nun, çevre illerden yerli turist akını başlatan Kanal Tokat projesi, UNESCO’nun Paris’te yer alan merkez binasında düzenlenen törenle 100’ü aşkın proje içerisinde ilk 13’e girerek İdealkent ödülü aldı. Tokat’ın ve bölgenin incisi haline gelen Kanal Tokat, açılalı 1 yıl olmasına rağmen 3 Ulusal, 1 Uluslararası ödülle taçlandı.

UNESCO’nun Paris’te yer alan merkez binasında düzenlenen törenle ödülünü Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Barbara Toce’dan alan Tokat Belediyesi Başkanı Eyüp Eroğlu, ödülü Tokatlılara armağan ettiğini söyledi.

Tokat’ı; Fransa’nın Başkenti Paris’te, UNESCO Merkezinde tanıtmanın heyecanını yaşadığını belirten Başkan Eroğlu, UNESCO İdealkent ödülünü aldıktan sonra Avrupa’dan ve Türkiye’den katılım sağlayan heyete, UNESCO yetkililerine Tokat şehri ve Kanal Tokat’ı anlatarak, Tokat’a davet etti.

Eyüp Eroğlu (sol)

ANADOLU’NUN MAYASI TOKAT’TIR

Tokat’ta 900 adımda 900 Yıllık tarihi eserin bir arada görülebildiğine dikkati çeken Başkan Eroğlu, “Bu özelliği ile birçok tarihçi tarafından şehrimiz Anadolu’nun Mayası olarak anılmaktadır. Yüzyıllar boyunca Darun Nusret olarak anılan şehrimiz, birçok Türk-İslam düşünürü, ilim ve fikir insanı tarafından övgüyle anılmıştır. Hz. Mevlana’nın; “Tokat’a gitmek gerek, çünkü Tokat’ta insan ve iklim mutedil” diye övdüğü tek şehirdir. Bizler de; Mevlana’nın sözleri ile herkesi Tokat’a davet ediyor, Tokat’a gelmeniz gerek diyoruz” dedi.

EKOSİSTEME BÜYÜK SAYGI

Kanal Tokat Projesini yaparken çevre faktörüne hassasiyet gösterdiklerinin altını çizen Başkan Eroğlu şunları söyledi:

“Kanal Tokat etrafındaki ekosistemi muhafaza ederek, canlı hayatının olumsuz etkilenmemesi için ana gövdesi üzerinde balık geçidi ile her türlü canlının set içerisine giriş ve çıkış yapmasına olanak sağladık. Aynı zamanda Rubber-Dam seddinin üstünden akan su şelalesi, suyu oksijenle buluşturduğu için canlı hayatına katkı sağlıyoruz. Rubber-Dam şişirme tekniği ile ırmak seviyesini aynı düzeyde tutuyor, akı debisini kontrol altına alıyoruz. Kontrol altına aldığımız bu alanda vatandaşlarımız bir yandan Osmanlı Kayıkları ile gezinti yaparken bir yandan da ışıklı su fiskiyeleri ile görsel bir şölen izleyebiliyor. Yine Kanal Tokat kenarında rekreasyon (eğlen-dinlen) alanları ile ağaçları koruma altına alarak, modern dinlenme mekanları, gezi, koşu ve bisiklet yolları yaparak Yeşilırmak’ı cazibe merkezi haline getirdik.”

KANAL TOKAT CAN SUYU OLACAK

  • Vizyon projelerimiz arasında yer alan ve yaklaşık 16 milyon (TL)’ye malolan Kanal Tokat’ın 2018 yılında faaliyete başlaması ile şehrimizde turizm sektörü önemli ölçüde etkilendi. Turist sayımız her geçen gün artmaya devam ediyor ve şehrin ekonomisi gelişiyor. Şehrimizdeki turizm potansiyelini yaklaşık 4 katına çıkarmayı kendimize hedef edindik. Çevre il ve ilçelerden özellikle yaz aylarında şehrimize Kanal Tokat’ı görmek, sosyal imkânlardan faydalanmak için birçok insan geliyor. Çevre illerden ve ilçelerden gelen misafirlerimiz ışıklı su gösterisi eşliğinde, bir yandan semaverde çay keyfi yaparken bir yandan da Osmanlı Gondolları ile 1250 yılında yapılan Hıdırlık Köprüsü’nün altından geçerek Yeşilırmak’ta gezinme imkânı buluyorlar. Yine yaz aylarında Kanal Tokat’ta birçok su sporu yarışları yapıldı. Türkiye’nin önde gelen sporcuları Jet Ski ve Flyboard gösterisi yapma imkânı buldu. Bizler bu ödülü Tokat halkımızla birlikte kazandık. İdealkent ödülünü Tokat halkına armağan ediyor, herkesi Tokat’a davet ediyorum” dedi.

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