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Tokat'ta bir evde başlayıp binayı saran yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

Tokat'ta bir evde başlayıp binayı saran yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

16:3816/06/2025, Pazartesi
IHA
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Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Tokat'ta iki binada çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.

Kent merkezindeki Gülbaharhatun Mahallesi'nde iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. Binanın alev alev yandığı anlar ise dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının şiddeti ve dumanın geniş bir alana yayıldığı dikkat çekti.





#tokat
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