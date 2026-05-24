Tokat’ta heyelan paniği: İki ev tahliye edildi

Tokat’ın Nebi köyünde etkili olan sağanak yağış heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan toprak kütlesinin zarar verdiği 2 ev, AFAD ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından can güvenliği riski nedeniyle tahliye edilerek mühürlendi. Bölgede risk değerlendirme çalışmaları sürüyor.
Tokat merkeze bağlı Nebi köyünde sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanda hasar gören 2 ev, AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından tahliye edilerek, mühürlendi.
Merkeze bağlı Nebi köyünde etkili olan şiddetli sağanak sırasında toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan kayan toprak yığını 2 eve zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Tokat AFAD İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Yapılan teknik incelemelerin ardından, can güvenliği riski nedeniyle hasar gören 2 eve girişler yasaklandı. Evlerde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.