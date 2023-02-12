|
Gündem

TOKi evleri ayakta kaldı

TOKİ’nin, deprem felaketi yaşayan 10 şehirde 133 bin 759 konutu bulunuyor. 9 saat arayla meydana gelen iki şiddetli depreme rağmen bu konutlar ayakta kaldı. Depremzede şehirlerin vali ve kaymakamlarına, TOKİ sakinlerinin evlerine girebileceğini belirten yazı gönderildi.

Ekonomi Servisi
Ekonomi Servisi
04:00 . 12/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Depremzede şehirlerin vali ve kaymakamlarına, TOKİ sakinlerinin evlerine girebileceğini belirten yazı gönderildi.

Depremzede şehirlerin vali ve kaymakamlarına, TOKİ sakinlerinin evlerine girebileceğini belirten yazı gönderildi.

Türkiye’nin dört bir yanında ev, cami ve okul inşa eden Toplu Konut İdaresi (TOKİ), yüzyılın felaketi karşısında başarılı bir sınav verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre depremin yaşandığı 10 ilde TOKİ tarafından yapılan 133 bin 759 konut var.

TOKİ bugüne kadar Kahramanmaraş'ta 5 bin 545, Hatay'da 8 bin 18, Gaziantep'te 27 bin 947, Adıyaman'da 7 bin 65, Adana'da 21 bin 154, Osmaniye'de 3 bin 323, Malatya'da 20 bin 605, Şanlıurfa'da 17 bin 261, Diyarbakır'da 20 bin 912 ve Kilis'te 1. 929 konut üretip hak sahiplerine teslim etmişti.

RADYE TEMEL AYAKTA TUTTU

Yüz binlerce vatandaşın yaşadığı bu konutların, Kahramanmaraş merkezli depremde nasıl bir sınav verdiği merak ediliyordu. 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremlere rağmen TOKİ’nin ürettiği konutları ayakta kalmayı başardı. Barınma amaçlı binaların yanı sıra TOKİ’nin geliştirdiği projeler içerisinde okul, hastane, cami, kreş ve çarşı gibi sosyal donatıların da depremden büyük zarar görmemesi dikkat çekti. Uzmanlar, TOKİ yapımı binaların ayakta kalmasını; yükün zemine düzgün bir şekilde dağılmasını sağlayan, depreme dayanıklı radye temel üzerine kurulmasına bağlıyor.

OTURULABİLİR DURUMDALAR

TOKİ'nin Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'ndaki konutlarını vatandaşlara teslim etme hazırlığında olduğu da bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, hasar tespit çalışmalarında TOKİ konutlarında hiçbir hasar olmadığını tespit etti. Bakanlık, 10 ilin valilik ve kaymakamlıklarına TOKİ konutları sakinlerinin evlerine girebileceğini belirten yazı gönderdi.

Kiralık arayışları arttı

Osmaniye ve Adana’daki TOKİ konutlarının sakinleri, depremin ardından çok sayıda kişinin gelerek kiralık daire sorduğunu söyledi. Hamit Canpolat, “15 yıldır TOKİ’de oturuyorum. 7,4 şiddetinde sallandık. Bir yerinde tek çatlak yok. Sağlam olduğu için herkes gelip kiralık ev soruyor. Ama şu an burada kiralık ev yok” dedi.


#Deprem
#Kahramanmaraş
#TOKİ
1 saat önce
default-profile-img
TOKi evleri ayakta kaldı
Hollandalı komşudan laleli jest
Kendi harap, simgesi ayakta
Her birime bir kaymakam
Yaşam malzemesi seferberliği yayılıyor: OSB’ler depremzedeler için 24 saat mesai yapacak
DASK başvurusu böyle olacak
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.