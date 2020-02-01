Tolga için ilik seferberliği

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde lösemi tedavisi gören 33 yaşındaki Tolga Eray’ın ihtiyacı olan iliğin bulunması için önce Karasu’da, ardından Hendek, Adapazarı ve Serdivan’da Türk Kızılayı'nca kurulan stantlara binlerce vatandaş donör olmak için başvuruda bulundu. Ailesinden donörlere teşekkür

Sakarya genelinde başlatılan seferberlik, çevre şehirlere de yayılırken, son olarak Serdivan’da bir alışveriş merkezinde Türk Kızılayı tarafından stant kuruldu. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören kampanya için Eray’ın yakınları vatandaşlara teşekkür etti.

DHA

Eray’ın ağabeyi Taylan Özgür Eray, sürecin başında sağlık durumu iyi olduğunu ancak hastalığın yeniden nüksettiğini, ilik nakli olması gerektiğini söyledi.

Eray’ın ağabeyi Taylan Özgür Eray, sürecin başında sağlık durumu iyi olduğunu ancak hastalığın yeniden nüksettiğini, ilik nakli olması gerektiğini söyledi.

DHA

'Bu duyarlılık ülke genelinde dağlanmalı'

Bağışlardan uygun donör bulunup bulunmayacağını henüz bilmiyoruz. Bizim duyarlı vatandaşlardan beklentimiz sadece Tolga için değil, ilik nakli olmak için bekleyen bütün hastalarımıza uygun donörün bulunması. İnşallah ülke genelinde duyarlılık sağlanır ve sayı hızla çoğalır" dedi.