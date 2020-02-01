Gündem Tolga için ilik seferberliği
SAKARYA

Tolga için ilik seferberliği

Sakarya'da lösemi tedavisi gören Tolga Eray'ın ihtiyacı olan iliğin bulunması için kent ve çevre illerdeki binlerce vatandaşlar, donör olmak için Kızılay tarafından kurulan standlara akın etti.

Haber Merkezi DHA
Döner olmak isteyen vatandaşlar, Kızılay standı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Döner olmak isteyen vatandaşlar, Kızılay standı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde lösemi tedavisi gören 33 yaşındaki Tolga Eray’ın ihtiyacı olan iliğin bulunması için önce Karasu’da, ardından Hendek, Adapazarı ve Serdivan’da Türk Kızılayı'nca kurulan stantlara binlerce vatandaş donör olmak için başvuruda bulundu. Ailesinden donörlere teşekkür

Sakarya genelinde başlatılan seferberlik, çevre şehirlere de yayılırken, son olarak Serdivan’da bir alışveriş merkezinde Türk Kızılayı tarafından stant kuruldu. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören kampanya için Eray’ın yakınları vatandaşlara teşekkür etti.

DHA

Eray’ın ağabeyi Taylan Özgür Eray, sürecin başında sağlık durumu iyi olduğunu ancak hastalığın yeniden nüksettiğini, ilik nakli olması gerektiğini söyledi.

Eray’ın ağabeyi Taylan Özgür Eray, sürecin başında sağlık durumu iyi olduğunu ancak hastalığın yeniden nüksettiğini, ilik nakli olması gerektiğini söyledi.

DHA

'Bu duyarlılık ülke genelinde dağlanmalı'

Bağışlardan uygun donör bulunup bulunmayacağını henüz bilmiyoruz. Bizim duyarlı vatandaşlardan beklentimiz sadece Tolga için değil, ilik nakli olmak için bekleyen bütün hastalarımıza uygun donörün bulunması. İnşallah ülke genelinde duyarlılık sağlanır ve sayı hızla çoğalır" dedi.

Karantina hastanesi belli oldu

Karantina hastanesi belli oldu

​Çin'den getirilen 24 kişi 14 gün boyunca Ankara'da tutulacak.
TSKda yeni bir dönem başladı

TSK'da yeni bir dönem başladı

Yurt dışındaki örnekler dikkate alınarak kullanılmaya başladı.
Kartalda çöken binanın yerine yapıldı

Kartal'da çöken binanın yerine yapıldı

1 yılda tamamlanan 105 daire ev sahiplerine teslim edildi.
48 saat sonra kurtarıldı

48 saat sonra kurtarıldı

​Sarıyer'de ormandaki kuyuya düştüğü belirlendi.
6.8'lik <br>depremi de atlattı

6.8'lik
depremi de atlattı

​7 derece eğikliği ile 9 asırdır depremlere meydan okuyor.
İstanbul ve bazı illere uyarı

İstanbul ve bazı illere uyarı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
THY Çin'den son seferini tamamladı

THY Çin'den son seferini tamamladı

​Koronavirüs nedeniyle THY uçuşlarını durdurdu.
Vatandaşa<br>kuyumcu uyarısı

Vatandaşa
kuyumcu uyarısı

​Yüksek kazanç vaadiyle para ve altın topluyorlar.
6 kişi uçağa<br>binmekten vazgeçti

6 kişi uçağa
binmekten vazgeçti

Bakan Koca'dan tahliye edilen Türkler hakkında çarpıcı açıklama.
Son 24 saatte<br>46 can kaybı daha

Son 24 saatte
46 can kaybı daha

Koronavirüsten ölenlerin sayısı hızla artıyor.
Virüslü değiliz

Virüslü değiliz

​Yabancı ülkelerdeki Çinliler kendilerine yöneltilen ırkçı tavırlardan rahatsız.
Koca Yusuf<br>Çin'den ayrıldı

Koca Yusuf
Çin'den ayrıldı

49 kişi Wuhan'dan Türkiye'ye getiriliyor.
Yolda parçalanmış cesedi bulundu

Yolda parçalanmış cesedi bulundu

​Arkadaşı geri dönmeyince aramaya çıktı şoke oldu.
Trump'ın evinin<br>önünde çatışma<br>

Trump'ın evinin
önünde çatışma

Eve zorla girmeye çalışan iki kişi gözaltına alındı.
25 saat<br>sonra ulaşıldı<br>

25 saat
sonra ulaşıldı

İkinci işçinin cansız bedeni de göçükten çıkarıldı.
İcabınıza bakacağım

İcabınıza bakacağım

İBB'li Meltem Şişli: ​''Başörtüsüyle bu iş yapılamaz, ter kokuyorsunuz.''
Elazığ'da<br>artçılar sürüyor

Elazığ'da
artçılar sürüyor

4,5 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem yaşandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.