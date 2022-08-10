Trabzon ‘çocuk görüşme merkezi açıldı

Adalet Bakanlığınca çocukların üstün yararı gözetilerek hayata geçirilen yeni uygulama sayesinde Trabzon’da yaşayan ebeveynler Trabzon Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğüne ücretsiz olarak başvurarak, velayet altındaki çocukları ile Trabzon Çocuk Görüşme Merkezi’nde görüşebilecek ve teslim işlemlerini bu merkezde yapabilecekler.

Bu yeni uygulama sayesinde çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin işlemlerin artık icra müdürlükleri tarafından değil, Trabzon Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yerine getirileceği öğrenildi.

Trabzon Çocuk Görüşme Merkezi’nin Çamlık mevkiinde 1Ağustos 2022 tarihi itibariyla faaliyetine başladığı ve merkezde; kitap, dergi, her yaş grubuna uygun oyuncakların bulunduğu çocuk bekleme ve oyun alanı, yetişkin bekleme odaları, görüşme odası bölümlerinin yer aldığı belirtildi.

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Ücretsiz olarak başvuruluyor

Velayet ya da kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamı olan hak sahiplerinin Trabzon Adliyesi’nde bulunan uzmanların görev yaptığı Trabzon Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğüne başvurarak herhangi bir ücret ödemeden kararın yerine getirilmesini talep edebilecekleri ve talep sonrasında çocuk tesliminde görevlendirilen uzman personelin öncelikle taraflarla iletişime geçerek süreç hakkında, yaşanabilecek çekişmelerin çocukları üzerindeki olumsuz etkileri ve sürecin ne şekilde yürütülmesi gerektiği konusunda taraflara bilgilendirme sağladıkları ifade edildi.

GÜNDEM 25 çocuk görüşme merkezi daha hizmete girdi