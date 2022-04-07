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TRABZON

Trabzon’da uçuşlara 'sis' engeli

Trabzon'da, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Trabzon Havalimanı'nda iniş ve kalkış yapılamıyor.

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Haber Merkezi DHA
Trabzon’da uçuşlara sis engeli
Sis nedeniyle Trabzon Havalimanı çevresinde görüş uzaklığı düştü.

Trabzon'da etkili olan yoğun sis, hava ulaşımını etkiledi. Sis nedeniyle Trabzon Havalimanı çevresinde görüş uzaklığı düştü.

DHA

Özellikle kentin sahil kesiminde yoğunlaşan sis nedeniyle Trabzon Havalimanı'na yapılması planlanan Ankara ve İstanbul’dan uçak seferleri, karşılıklı iptal edildi.

DHA

Trabzon’dan İstanbul’a saat 10.05 uçuşu gerçekleştirilemezken, 11.45 ile 16.15 uçuşları da iptal edildi. Trabzon Havalimanı'ndan Ankara’ya saat 09.50’de planlanan uçuş da yapılamadı.

DHA

Ankara’dan saat 09.00’da Trabzon Havalimanı'na inişi beklenen uçuş gerçekleştirilemezken, İstanbul’dan Trabzon’a 09.35, 10.55 ile 15.30 uçuşları da iptal edildi.


Kentte sis devam ederken, hava şartlarının normale dönmesiyle uçak seferlerinin yeniden yapılması planlanıyor.

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