Trabzon’da uçuşlara 'sis' engeli

Devlet Bahçeli: Stokçuluk yaparak cebini düşünenler ülkesine ve milletine nankörlük yapan fırsatçılardır

MHP Genel Başkanı Bahçeli TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, 'Ülkemiz ve tüm dünya benzerine çok az rastlanan bir sınavdan geçmektedir. Pirenin deve yapılmasına asla duyarsız kalmayız. Hayat pahalılığı geçicidir.



KDV indirimlerine rağmen hala fiyat etiketlerini indirmeyenler insafsızlığın ve vicdansızlığın pençesindedir. Stokçuluk yaparak cebini ve cüzdanını düşünenler ülkesine ve milletine nankörlük yapan fırsatçılardır.



Enflasyon el birliği ile indirilecektir. Dün yaptık bugün de yaparız. Türk milleti hangi geceyi görmüştür de sabahına çıkamamıştır?' ifadelerini kullandı.