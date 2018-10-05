TSK haftalık bilançoyu açıkladı

Genelkurmay Başkanlığı, terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgileri paylaştı.
Son 1 haftada 2'si sözde lider kadroda olmak üzere 68 teröristin etkisiz hale getirildiğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "28 Eylül – 04 Ekim 2018 tarihlerinde icra edilen operasyonlarda; ikisi sözde lider kadroda bulunan, yurt içinde 12 ve yurt dışında 56 olmak üzere toplam 68 terörist etkisiz hale getirilmiş, 17 adet piyade tüfeği, iki adet kannas keskin nişancı tüfeği, dört adet tabanca, dokuz adet 120 mm havan mühimmatı, 20 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,300 adet doçka uçaksavar mühimmatı ve çok miktarda hafif silah mühimmatı ile 19 adet el bombası, iki adet mayın, iki adet keskin nişancı silah dürbünü, yedi adet telsiz, 15 adet fünye, 5 kg amonyum nitrat ele geçirilmiş, 20 adet EYP imha edilmiştir.
Operasyonlarda 9 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur, 9 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.