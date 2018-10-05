Son dakika: TSK haftalık terör bilançosunu açıkladı TSK haftalık bilançoyu açıkladı Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörle mücadele harekatı kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgiler paylaşıldı. Buna göre, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi 05 Ekim 2018, 14:49 Son Güncelleme: 05 Ekim 2018, 14:57 Yeni Şafak