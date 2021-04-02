TÜBİTAK yarışmasında Ankara'yı ASO Teknik Koleji temsil edecek

Öğrencilerin başarısını değerlendiren ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO’nun kuruluşundan bu yana mesleki ve teknik eğitimi bir öncelik olarak gördüğünü ve çok sayıda başarılı projeye imza attığını belirterek, “2102 yılında kurduğumuz ASO Teknik Koleji de, mühendis adayları yetiştirdiğimiz bir program olarak büyük başarılara imza atıyor. Bu çocuklarımız hem buradaki eğitim süreçlerinde, hem de üniversiteye adım attıkları andan itibaren farklarını hissettiriyorlar. Ülke olarak bizi hedeflerimize taşıyacak öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerini tebrik ediyorum” dedi.

“ASO Teknik Koleji’ne verdiğimiz desteğin sonuçlarını böylesine güzel bir sonuçla taçlanması bizleri son derece mutlu etmektedir”

ASO 1.OSB Başkanı Niyazi Akdaş da, TÜBİTAK tarafından düzenlenen proje yarışmalarında gösterilen başarıyla sanayiciler olarak gurur duyduklarını belirterek Mayıs ayında gerçekleşecek finallerde öğrencilerden 1.lik beklediğini söyledi. Sanayiciler olarak eğitime büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Akdaş," Sanayicilerden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilen ve farklı olması için yıllardır büyük emek harcanan ASO Teknik Koleji, ülkemizdeki klasik “meslek lisesi” eğitiminin ötesine geçmek ve geleceğin bilim insanlarını, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu donanımlı ve yüksek ahlaklı üretken ve yenilikçi mühendisleri ve teknisyenleri yetiştirme hedefleri ile kurulmuştur. 2012 yılında bir hayal olarak yola çıkılan ASO Teknik Koleji’ne verdiğimiz desteğin sonuçlarını böylesine güzel bir sonuçla taçlanması bizleri son derece mutlu etmektedir. Yarışmada dereceye girerek büyük bir başarı sağlayan öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum” diye konuştu.

REKLAM

“Öğrencilerimiz kısıtlamalara rağmen danışman öğretmenlerinin rehberliğinde çalışmalarını sürdürdüler”

Özel ASO Teknik Koleji Müdürü Refik Sargın da, “Çalışmalarımızı düzenli ve sistemli olarak yürütmek için okulumuz bünyesinde Eğitim Teknolojileri Merkezi oluşturduk. Bu merkezin koordinesinde öğretmen ve öğrencilerimize bilimsel araştırma ve proje üretme anlayışını kazandırmak için bir dizi eğitim programları gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz bu öğretim yılının başından beri salgın döneminin getirdiği kısıtlamalara rağmen danışman öğretmenlerinin rehberliğinde çalışmalarını sürdürdüler. 2020-2021 Bu mutluluğu bize yaşatan öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bizleri teşvik eden ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın Nurettin Özdebir’ e, kurucu temsilcimiz ve ASO 1. OSB Başkanı Sayın Niyazi Akdaş’ a ve diğer vakıf yöneticilerimize teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz” dedi.

REKLAM

Bu yıl 52.si düzenlenen yarışmaya katılan ASO Teknik Koleji öğrencilerinden Eray Özen ve Uygar Tuluk’un Matematik alanında hazırladıkları “Determinant Hesabıyla Asal Sayılarda Yeni Bir Bölünebilme Kuralı ve Kalanların Bulunması” projesi ile Ankara Bölge 1.si; Sude Naz Öztürk ve Furkan Türkaslan’ın Matematik alanında hazırladıkları “FermatToriçelli Noktasının Çözüm Alternatifleri” projesi ile Ankara Bölge 1.si, Mustafa Emre Büyükyavuz’un Kimya alanında hazırladığı “Ceviz Yaprağından Elde Edilen Juglon Maddesinin Ağız Çalkalama Suyu olarak Kullanılması” projesi Ankara Bölge 2.si olurken Ahsen Nimet Elmas ve Nisa Nur İspir’in Teknolojik Tasarım alanında hazırladıkları “Geçme Toleransları Eğitim Seti Tasarımı ve Üretimi” Ankara Bölge 3.sü olarak büyük bir başarıya imza attı.