Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze alındı.
İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun merkeze alındığını, yerine vekaleten Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan'ın görevlendirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun merkeze alındığını, yerine vekaleten Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan'ın görevlendirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekaleten görevlendirilmiştir" denildi.
#İçişleri Bakanlığı
#Tunceli
#Bülent Tekbıyıkoğlu
#Ertuğrul Aslan