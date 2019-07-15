Ovacık'ta EYP patladı: İki çocuk hayatını kaybetti

Olay İlçeye bağlı Bilgeç Köyü kırsalındaki bir yaylada meydana geldi.
Yaylada gezintiye çıkan kardeşler 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Bahar Güloğlu'nun bastığı terör örgütü PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği El Yapımı Patlayıcı patladı.
EYP'nin patlaması sonucu çocuklardan Ayaz olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki Nutedalla ise ağır yaralandı.
Yaralı çocuk için bölgeye helikopter, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Nutelda Güloğlu kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.