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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
TUNCELİ

Tunceli'de EYP patladı 2 çocuk öldü

Ovacık'ta EYP patladı: İki çocuk hayatını kaybetti

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından araziye döşenen EYP'nin patlaması sonucu 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 yaşındaki kardeşi ise yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan 4 yaşındaki Nutedalla Güloğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haber Merkezi IHA
Olayın ardından bölgeye askerler sevk edildi. Fotoğraf: Arşiv.
Olayın ardından bölgeye askerler sevk edildi. Fotoğraf: Arşiv.

Olay İlçeye bağlı Bilgeç Köyü kırsalındaki bir yaylada meydana geldi.

Yaylada gezintiye çıkan kardeşler 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Bahar Güloğlu'nun bastığı terör örgütü PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği El Yapımı Patlayıcı patladı.

EYP'nin patlaması sonucu çocuklardan Ayaz olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki Nutedalla ise ağır yaralandı.

Yaralı çocuk için bölgeye helikopter, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Nutelda Güloğlu kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

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