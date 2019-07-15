Ovacık'ta EYP patladı: İki çocuk hayatını kaybetti

Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Uysal yeni dönem stratejilerini anlattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Uysal, "Kurumsal şeffaflığımızı artırmaya ve politika iletişimimizi güçlendirmeye yönelik bazı iyileştirme adımlarının üzerinde çalışıyoruz. Para politikası süreçlerinin tasarımında, başta enflasyon ve iktisadi faaliyet olmak üzere makroekonomik göstergelerin tamamını dikkate alan veri odaklı bir yaklaşım ile hareket edeceğiz" dedi. Uysal, "Finansal istikrara katkı sağlamak amacıyla zorunlu karşılıklar başta olmak üzere tasarrufumuzda bulunan araçları etkin bir şekilde kullanacağız" açıklamasında bulundu.