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TUNCELİ

Tunceli’de maskesiz dolaşmak yasaklandı

Tunceli’de İl Pandemi Kurulu’nun, korona virüs salgını ile ilgili aldığı tedbirler kapsamında maske kullanımı zorunlu hale geldi, toplu bayramlaşma programları da yasaklandı.

Haber Merkezi İHA
Tunceli Valisi Tuncay Sonel vatandaşlara maske dağıttı.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel vatandaşlara maske dağıttı.

Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu’nun, Koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik kararlar aldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, ilçelerden il merkezine gelen araçların tedarik, üretim zinciri ve sağlık dışında çok zorunlu haller olmadıkça il merkezine gelmelerine 2 Haziran 2020 tarihine kadar müsaade edilmeyeceği aktarılırken, merkez ve 7 ilçesinde çalışan tüm kamu görevlilerinin il dışına gidip gelmeleri de aynı tarihe kadar müsaade edilmeyeceği duyuruldu.

Daha önce getirilen Pertek ve Çemişgezek’ten feribotla Elazığ’a geliş gidişlere yönelik kısıtlamada 2 Haziran’a kadar uzatıldı.

Açıklamanın devamında, “Zorunlu hallerde evlerinden dışarıya çıkacak vatandaşların, kendilerinin ve diğer vatandaşların sağlığı için Kent Meydanı, Cumhuriyet , Hürriyet, İnönü, Nupelda Ayaz Güloğlu, Boysan, Mehmet Karaman, Ali Demir Caddeleri, Sanat Sokağı, Palavra Meydanı, Dar Sokak, Çaykeyfi Sokağı, Kıbrıs Sokak, Ata Sokak, Kent Müzesi Önü, Otogar, Muhlis Akarsu Caddesi, Tunceli-Elazığ Karayolu Atatürk Mahallesi (Eğitimciler Kavşağı- SGKKavşağı arasında kalan bölge) gibi halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde maske kullanmalarının zorunlu olmasına 2 Haziran 2020 tarihine kadar karar verildi.

Ramazan Bayramı da dahil olmak üzere, toplu bayramlaşma ziyaretlerinin ve programlarının yasaklanmasına, mezarlık ziyaretlerinde sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesine 2 Haziran 2020 tarihine kadar kararlaştırıldı” denildi.

Survivor ekibi karantinada!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla vatandaşların ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için başlatılan ikinci tahliye operasyonu sürüyor.
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Bu kapsamda program çekimleri için Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı'nın ekibinin bir bölümü, bölgede ve yakın ülkelerde bulunan Türk vatandaşları ile bazı ülkelerden toplam 236 yolcuyu taşıyan THY uçağı saat 17.30'da İstanbul Havalimanı'na indi.
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Türkiye'ye getirilen yolculardan bazıları, sağlık ekiplerinin yaptığı rutin kontrolün ardından otobüslere yönlendirildi.
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Survivor 2020 ekibinde yer alan 110 kişinin Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Maltepe Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda 14 gün gözlem altında tutulacağı, diğerlerinin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir yurda götürüleceği öğrenildi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tahliyeye ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada,
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Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızı ve dost, kardeş komşu ülke vatandaşlarını tahliye eden uçağımız Dominik Cumhuriyeti’nden havalandı #ÜlkemleGururDuyuyorum. Cayman Adaları ve Havana'da bulunan vatandaşlarımızı Dominik Cumhuriyeti'ne getirmek için kendi uçağını gönderen Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Can Azerbaycan 1, Macaristan 42, Romanya 38, Tunus 1 vatandaşları ve Türkiye'den 154 vatandaşımızı getiriyoruz. ifadelerini kullandı.
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Survivor ekibi karantinada!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan ikinci tahliye operasyonu sürüyor. Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan vatandaşlar ve bazı komşu ülke vatandaşlarını taşıyan Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçak İstanbul'a geldi. 236 yolcu arasında, "Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan ekibin bir kısmı da yer aldı.


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