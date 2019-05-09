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TUNCELİ

Son dakika: Tunceli'de teröristlerle çatışma 3 asker yaralandı

Tunceli'de operasyon: 5 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Tunceli kırsalında gerçekleşen operasyonlarda 5 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Çatışmada yaralanan ve bölgeden helikopterle alınan 3 jandarma personeli, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Haber Merkezi IHA
Operasyondaki askerler. Fotoğraf: Arşiv.
Operasyondaki askerler. Fotoğraf: Arşiv.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tunceli’nin merkez kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında sağlanan sıcak temasta 3 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Tunceli’den alan Skorsky tipi helikopterle alınarak Elazığ’a getirildi.

Fırat Üniversitesi kampüsünde bulunan piste inen helikopterden alınan yaralılar, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorların hazır beklediği hastanede yaralı askerler tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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