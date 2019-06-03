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Gündem Tuncelide PKKlı teröristlerle çatışma 1 şehit
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TUNCELİ

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Silah arkadaşları, yaralı askerlere kan yetiştirmek için seferber oldu.
Silah arkadaşları, yaralı askerlere kan yetiştirmek için seferber oldu.
Silah arkadaşları, yaralı askerlere kan yetiştirmek için seferber oldu.
DHA
Silah arkadaşları, yaralı askerlere kan yetiştirmek için seferber oldu.
Silah arkadaşları, yaralı askerlere kan yetiştirmek için seferber oldu.
DHA
Silah arkadaşları, yaralı askerlere kan yetiştirmek için seferber oldu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütü üyelerine yönelik operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri bir grup teröristle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Tedavi altına alınan askerlerden biri kurtarılamadı

Askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan yaralı askerlerden biri kurtarılamadı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen diğer asker helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kan vermek isteyen silah arkadaşları hastaneye koştu

Yaralı askerlere kan vermek isteyen meslektaşları, Tunceli Devlet Hastanesine koştu.

  • Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi.

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