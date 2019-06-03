Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit

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Bir milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisi bin 531 lise için dün LGS’de ter döktü. Öğrencilerin çoğunluğu, ağırlıklı olarak sayısal soruların kendilerini zorladığını söyledi. Başkentte sınava giren Bora Sönmez, “Sınavım iyi geçti. LGS sendromu diye bir şey kalmadı artık” dedi. Sonuçlar, 24 Haziran’da açıklanacak.