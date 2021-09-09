Türbanlı öğretmene hakaret eden Can Ataklı’nın davasında mütalaa hazırlanacak

Gazeteci Can Ataklı hakkında EBA TV’de eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

"BİLİNÇLİ SÖYLEDİ"

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tarafların avukatları hazır bulunurken, sanık Can Ataklı duruşmaya katılmadı. Şikayetlerinin devam ettiğini söyleyen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatı, “Gazeteci Can Ataklı, kendisinin ne kadar tecrübeli bir gazeteci olduğunu beyan etti. Bu nedenle söylediklerini bilinçli bir şekilde, sonuçlarını düşünerek söylemiştir” dedi.

KADEM’in davaya katılma talebinin reddedilmesini talep eden Can Ataklı’nın avukatı, “Önceki duruşmada, KADEM’in davaya katılma talebine ret kararı verilmişti, bu nedenle yeni bir değerlendirme yapılmasına gerek olmadığı kanaatindeyiz. Katılma talebinin reddedilmesini talep ederiz. Önceki beyanlarımızı tekrar ediyoruz. Esas hakkındaki mütalaa sunulduktan sonra savunma yapacağız” ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:59 Can Ataklı yine nefret kustu yine haddini aştı: Türbanlı öğretmen kadar facia bir şey olamaz Öğrencilere uzaktan eğitim verilmeye başlandığı ilk gün sunucu Can Ataklı, ders veren öğretmenin başörtüsü olması üzerinden nefret saçtı. Daha önce de benzer çıkışlar yapan ve özellikle dindar vatandaşları hedef gösteren açıklamalar yapan Ataklı, 'Milyonlarca öğrenciye türbanlı öğretmeni rol model olarak vermeleri çok yanlış. Bunu özgürlük falan diye anlatmayın. Şimdi buraya niye onu koyuyorsun. Türbanlı öğretmeni olan var, olmayan var. Hiç türbanlı öğretmen görmeyen var. Türbanlı öğretmenle başlamak kadar bence başka facia bir şey olamaz' dedi. BiP'te paylaş

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ESAS HAKKINDA MÜTAALA HAZIRLANACAK

Duruşma savcısı, esas hakkında mütalaasını hazırlamak için dava dosyasının kendisine gönderilmesini talep etti.

KADEM’in davaya katılma taleplerinin bir sonraki celse değerlendirilmesine karar veren mahkeme, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dava dosyasının duruşma savcısına gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

KADEM adına Aybüke Ekici duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması yaptı

“KADEM OLARAK KATILMA TALEPLİRİMİZ YİNELEDİK"

Duruşmanın ardından KADEM adliyenin önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. KADEM adına konuşan Aybüke Ekici, “Gazeteci Mustafa Can Ataklı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’na ait EBA TV’de eğitim veren başörtülü bir öğretmene yönelik provokatif bir dille söylediği sözleriyle ilgili, kişi hak ve özgürlüklerini, dini inançlarını hiçe sayarak milyonların önündeki işlediği suçtan dolayı, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan yargılanmasının 3’üncü duruşması görüldü. Bugünkü duruşmada savcı değişikliği nedeniyle mütalaa için savcı tarafından süre istendi. KADEM olarak biz de katılma taleplerimizi yineledik ve 2’nci duruşmada Mustafa Can Ataklı’nın kendi beyanlarıyla ifade ettiği üzere çok uzun süredir gazetecilik yaptığı, çok tecrübeli olduğu, bu yüzden bu sözleri sarf etmesinde herhangi bir niyetin olmadığı şeklindeki beyanlarına ilişkin biz de kısa bir beyanda bulunduk” dedi.

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GÜNDEM Başörtülü öğretmene 'facia' diyen Can Ataklı’ya hapis istemi

"SÖZLERİ TOPLUMUN BİR KESİMİNİ AŞAĞILAYICI NİTELİKTE"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müştekilerin ve ihbarcıların savcılığa sundukları şikayet dilekçelerinde şüpheli Can Ataklı’nın, “Şu an okullarda başörtülü öğretmen var mı? Var. Ama milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Yani bana özgürlük mözgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Hiç türbanlı öğretmen görmemiş olan var, gören var. Ama sen ilk gün başlıyorsun ve imaj olarak türbanlı öğretmen ile başlamak kadar facia bir şey olamaz” sözlerini sarf ettiği ve bu sebep ile şikayetçi olduklarını beyan ettikleri kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Can Ataklı’nın ifadesinde bu sözlerin, sürekli olarak konuşmalarında tekrarladığı hususlardan olduğunu, organize bir şekilde kendisi hakkında şikayetlerde bulunulduğunu, EBA TV yayını hakkındaki beyanlarının suç teşkil etmediğini, kimsenin dini değerlerine karşı aşağılayıcı beyanda bulunmadığını, böyle bir kastı da olmadığını söylediği belirtildi.

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Şüpheli Can Ataklı’nın programda, yapılan eğitim faaliyetleri hakkında görüşlerini beyan ederken ilk yayının başörtülü bir öğretmen tarafından sunulmasına tepki gösterdiğinin belirtildiği iddianamede, sözlerin inançları gereği giyim tarzından dolayı toplumun bir kesimini aşağılayıcı nitelikte olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.

İddianamede şüpheli Can Ataklı’nın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.