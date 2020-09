Türkiye’den Gazze’ye Sultan Abdülhamid Han Anaokulu

Gazze’nin Kerame bölgesinde yapılacak Sultan Abdülhamid Han Anaokulu’nda 200 öğrenci eğitim görecek. Öğrencilerin ilmi, kültürel ve beceri seviyelerinin yükselmesine yardımcı olacak eğitimler okul müfredatında yer alacak.

Sadakataşı, Gazze’de yaşanan durumun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilesini en aza indirebilmek ve gelişimlerine destek olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. 200 öğrencinin eğitim göreceği içerisinde oyun parkı, bilgisayar odası, derslikler ve kütüphane bulunan anaokulunun yapımı dernek tarafından sağlanarak eğitime kazandırılacak.

Sadakataşı Kadınlar Komisyonu öncülüğünde Kerame’de Sultan Abdülhamid Han Anaokulunun temeli önümüzdeki ay atılıyor.

Gazze’nin Kerame bölgesinde önümüzdeki ay temeli atılacak olan anaokulu Sadakataşı Kadınlar Komisyonunun öncülüğünde inşa edilecek. Okulda görev alacak doktor tarafından sağlık sorunları düzenli olarak takip edilecek. Okulda öğrenciler eğitimle birlikte eğitsel oyunlar, resim-tiyatro gibi sanatsal aktiviteler göreceklerdir. Eğitimin başarılı bir şekilde yürütülmesi ve çocuklarla sağlıklı iletişimin kurulmasında yardımcı olmak amacıyla okulda psikolojik danışman görev alacak. 7 dersliğin olduğu okulda 16 öğretmen eğitim verecektir. Ayrıca eğitim yılı içindeki derslere ek olarak yazın da bir dizi eğlence ve eğitsel etkinlikler düzenlenecektir.

2005 yılında İsrail tarafından havadan, karadan ve denizden abluka altına alınan Gazze, dünya üzerinde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerdendir. Eğitimden, sağlığa, altyapıdan üretime kadar her alanda yoksulluğa mahkûm edilen Gazze’de çocuklar imkânsızlıklar ve kısıtlamalar nedeniyle eğitimlerine devam etmekte zorlanmaktadır. Özellikle yoksul ailelerin çocukları ülkedeki zorlu şartlarda sunulan hizmetlerden faydalanamamaktadır. Ekonomik şartlar nedeniyle kadınlarında iş hayatına katılımları zorunlu hale gelmiş, her birey aile gelirine yardımcı olmak için çalışmaya başlamıştır. Bölgeye uygulanan siyasi, kültürel ve ekonomik baskı toplumun her kesimi gibi çocukları da olumsuz etkilemektedir.

Destek olmak için

Sadakataşı Derneği tarafından başlatılan Sultan Abdülhamid Han Anaokulu projesine destek olmak için GAZZE yazıp 2989’a SMS gönderip 10 TL bağışta bulunabilirsiniz. Proje ile ilgili banka hesap numaralarına ulaşmak için www.sadakatasi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Detaylı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı dernek telefonunu arayabilirsiniz.