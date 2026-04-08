Türkiye'den seçilmiş müftüleri tanımayan Yunanistan'a tepki: Bu yanlış yoldan geri dönün

Geçen aylarda Dimetoka'da, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın temsilcileriyle ve kurumlarıyla istişare edilmeden, "seçim kisvesi altında dayatılan tayinli müftü" belirleme sürecinin, şimdi Rodop ve İskeçe illerinde de uygulanmaya çalışıldığı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu uygulamaları kabul etmemiz mümkün değildir. Bu vesileyle, Yunanistan'ın, ülkesindeki resmi bir azınlığın seçilmiş dini liderlerini tanımadığını bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine getiriyoruz." değerlendirmesi yapıldı.