İskeçe'de 'Kalanta' tepkisi: Müslüman öğrencilere Hristiyan ilahisi söyletildi

Batı Trakyalı Türkler, tamamı Türk öğrencilerden oluşan Dolaphan Devlet Ortaokulu'nda Ortodoks inancına ait dini bir ritüelin yapılmasına tepki gösterdi. Yeni Sol Partisi İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, böyle bir uygulamanın "kültürel etkinlik" olarak değerlendirilemeyeceğini ifade ederek, velilerin bilgilendirilip bilgilendirilmediğinin açıklığa kavuşturulmasını istedi.
"Asimilasyon çalışması"
Baran, Müslüman Türk azınlık öğrencilerinin bulunduğu bir okulda Ortodoks geleneğine ait bir etkinlik yaptırılmasının din ve vicdan özgürlüğüyle bağdaşmadığını vurgulayarak yetkilileri önlem almaya çağırdı.
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonunun (ABTTF) konuya ilişkin açıklamasında, Hristiyan öğrencinin bulunmadığı ve tamamı Batı Trakya Türk toplumuna mensup öğrencilerin eğitim gördüğü bir devlet okulunda böyle bir ritüelin icra edilmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.
Açıklamada, öğrencilerin dini ve kültürel kimliklerinin yok sayıldığına dikkat çekildi.