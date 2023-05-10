Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle: 3 milyon 300 bin konutun dönüşümü sağlandı

• FİKİRTEPE:

Fikirtepe’de kördüğüm olan kentsel dönüşüm sorunu devlet ve millet iradesiyle çözüldü. Güvensiz yapılar, sağlıksız yaşam alanları ile çevrili olan Fikirtepe, güvenli yapıları, sosyal donatıları, yeşil alanları, 7/24 yaşayan prestij caddesi ve ticari ünitelerin yer aldığı yeni hali ile dönüşüyor, İstanbul’un en gözde yaşam alanlarından biri oluyor. Eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarıyla tüm detaylarının yeniden tasarlandığı, insanların huzur ve güven içinde yaşayacağı, tamamlandığında İstanbul’un yeni çekim merkezi olması beklenen Yeni Fikirtepe, hak ettiği değerine ulaşıyor. Fikirtepe’de kentsel dönüşüm kapsamında 60 bin vatandaşı ilgilendiren Yeni Fikirtepe’de toplamda 12 bin 418 konut inşa edilecek. Yeni Fikirtepe Konutları-1’de bin 648 konut teslim edildi. 10 bin 770 bağımsız bölümün yapımı devam ediyor. Bakanlık hedefleri arasında Fikirtepe’de 2024 Temmuz tarihine kadar evine yerleşmeyen tek bir vatandaşın kalmaması amaçlanmaktadır. 2. ve 3. etapta 10 bin hak sahibi vatandaşı ilgilendiren 380 bin metrekare alanda söz verildiği gibi dönüşüm süreci başlatıldı. Fikirtepe’de bu etaplarda yapacak tüm konutlar tıpkı 1. etapta olduğu gibi yine Emlak Konut eliyle inşa edilecek. Burada oturan vatandaşların bu yılsonuna kadar tahliyesi için süre verilecek. Hem kira hem de taşınma yardımı yapılacak. Fikirtepe’de 1. etapta yer alan kangren haline gelmiş, inşaatı yarım kalmış, Haldız ve Obaköy Projelerini de yine Bakanlık tarafından tamamlanacak. Hasanpaşa Mahallesindeki 37 parseldeki vatandaşların imar sorunlarını çözmek adına kentsel dönüşüm alanı ilan edildi.