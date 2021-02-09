Gündem Twitterdan annelere sansür
ANKARA SOSYAL MEDYA

​Twitter’dan annelere sansür

Twitter’dan annelere sansür

MHP lideri Bahçeli ve İçişleri Bakanı Soylu’nun hesaplarına kısıtlama getiren Twitter, Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin açtığı hesabı da kapattı. Aileler adına konuşan Süleyman Aydın, “Bu Diyarbakır Anneleri’nin hesabını kapatıyorsunuz da terör örgütünün hesabını niye kapatmıyorsunuz? Binlerce terör örgütü hesabı var” diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nöbetteki aile sayısı 199’a yükseldi.
Nöbetteki aile sayısı 199’a yükseldi.

Son dönemde uyguladığı sansürlerle gündeme gelen sosyal medya uygulaması Twitter, şimdi de Diyarbakır’da çocuklarına kavuşmak için nöbet tutan aileleri susturdu.

Twitter, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki tüm zorluklara rağmen nöbet tutan ailelerin hesabını kapattı. Aileler duruma tepki gösterdi. Aileler adına konuşan Süleyman Aydın, terör örgütünün paçavralarının, videolarının paylaşıldığını, bunlara kısıtlama gelmediğini belirterek, Avrupa’nın çifte standart uyguladığını ifade etti.

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ÇİFTE STANDART UYGULUYOR

  • Eyleminin ilk günden beri Türkiye’nin dört bir yanından destek aldıklarını ve destekçilerinden birisinin Diyarbakır anneleri adına bir hesap açtığını söyleyen Süleyman Aydın, “Allah razı olsun kendilerinden. Anne ve babaların feryatlarını dile getiriyorlardı. Ama maalesef Twitter feryadımızı dile getirmemizi istemedi ve bu hesabı kapattı. Bu Diyarbakır annelerinin hesabını kapatıyorsunuz da terör örgütünün hesabını niye kapatmıyorsunuz? Binlerce terör örgütü hesabı var. Terör örgütünün paçavralarını, videolarını görüyoruz, paylaşıyorlar. Neden bunlara kısıtlama gelmiyor. Devlet büyüklerimizin olsun, onlarında hesaplarını kapatıyorlar. Avrupa, çifte standart uyguluyor” dedi.

‘Evlat Nöbeti’ üçüncü haftasında: HDP'liler yine engellemeye çalıştı
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‘Evlat Nöbeti’ üçüncü haftasında: HDP'liler yine engellemeye çalıştı

İki aile daha nöbette

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, başlattığı oturma eylemine 525’inci gününde Kars ve Hakkari’den iki aile daha katıldı. 22 sene önce 18 yaşında İstanbul’dan dağa götürülen oğlu Mahmut için Kars’tan gelen anne Aslıhan Buğan ve oğlu Turan Buğan ile Hakkari’den 7 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan ağabeyi Nurullah Salim için gelen Şahin Salim de oturma eylemine dahil oldu. 65 yaşındaki anne Buğan, oğlunu yoksullukla büyüttüğünü söyledi. Buğan, “PKK onu aldı bana vermedi. Bu yaşlı halimle yollara düştüm. Allah onlara bırakmasın” dedi.

Evlat nöbetinde 521’nci gün: Aileler, çocuklarını PKK’dan almakta kararlı
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Evlat nöbetinde 521’nci gün: Aileler, çocuklarını PKK’dan almakta kararlı

HDP AĞABEYİMİ GÖTÜRDÜ

  • Buğan’ın oğlu Turan Buğan da ağabeyinin İstanbul’dan dağa götürüldüğünü, 22 yıldır kendisinden haber alamadıklarını belirtti. Oturma eylemini televizyonda gördüklerini ve katılmak istediklerini anlatan Buğan, kardeşine kavuşmak istediğini söyledi. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden gelen Şahin Salim de ağabeyinin 14 yaşında lise öğrencisi iken kaçırıldığını kaydetti. “HDP ağabeyimi götürdü. Nasıl götürdüyse öyle de getirsin” diyen Salim, ailesinin bu hasret nedeniyle perişan durumda olduğunu ifade etti. Salim, ağabeyine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu. Yeni gelenlerle birlikte evlat nöbeti tutan aile sayısı 199’a ulaştı.

Evlat nöbetindeki babadan HDP'lilere tepki: Nereye gitseler peşlerini bırakmayacağız
FOTOĞRAF 8
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Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu.
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Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
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2017 yılında 21 yaşındayken, dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Bayram için evlat nöbetini sürdüren Şadin Elhaman, HDP'lilerin binayı terk ettiğini dile getirerek, 1,5 yıldan fazladır HDP önünde bekliyoruz. Oğlumdan bir haber alamıyoruz. Yetmezmiş gibi bir de binayı terk ettiler. Çocuklarımızı götürmüşler, bize bir haber vermediler.
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Bir bilgi vermeden de binayı terk ettiler. Onlar nereye gitseler peşlerini bırakmayacağız. Oğlum, neredeysen gel, devlete teslim ol. Emniyet güçlerine veya askerlere teslim ol. Annenin, babanın, kardeşlerinin yanına gel dedi.
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Evlat nöbetindeki babadan HDP'lilere tepki: Nereye gitseler peşlerini bırakmayacağız
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 197 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 519'uncu günde de sürüyor. 4 yıl önce 21 yaşındayken, kaçırılan oğlu Bayram için evlat nöbetini sürdüren Şadin Elhaman, HDP'lilerin binayı terk ettiklerini belirterek, "Bilgi vermeden binayı terk ettiler. Onlar nereye gitseler peşlerini bırakmayacağız" dedi.

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