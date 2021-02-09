​Twitter’dan annelere sansür

Son dönemde uyguladığı sansürlerle gündeme gelen sosyal medya uygulaması Twitter, şimdi de Diyarbakır’da çocuklarına kavuşmak için nöbet tutan aileleri susturdu.

Twitter, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki tüm zorluklara rağmen nöbet tutan ailelerin hesabını kapattı. Aileler duruma tepki gösterdi. Aileler adına konuşan Süleyman Aydın, terör örgütünün paçavralarının, videolarının paylaşıldığını, bunlara kısıtlama gelmediğini belirterek, Avrupa’nın çifte standart uyguladığını ifade etti.

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ÇİFTE STANDART UYGULUYOR

Eyleminin ilk günden beri Türkiye’nin dört bir yanından destek aldıklarını ve destekçilerinden birisinin Diyarbakır anneleri adına bir hesap açtığını söyleyen Süleyman Aydın, “Allah razı olsun kendilerinden. Anne ve babaların feryatlarını dile getiriyorlardı. Ama maalesef Twitter feryadımızı dile getirmemizi istemedi ve bu hesabı kapattı. Bu Diyarbakır annelerinin hesabını kapatıyorsunuz da terör örgütünün hesabını niye kapatmıyorsunuz? Binlerce terör örgütü hesabı var. Terör örgütünün paçavralarını, videolarını görüyoruz, paylaşıyorlar. Neden bunlara kısıtlama gelmiyor. Devlet büyüklerimizin olsun, onlarında hesaplarını kapatıyorlar. Avrupa, çifte standart uyguluyor” dedi.

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İki aile daha nöbette

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, başlattığı oturma eylemine 525’inci gününde Kars ve Hakkari’den iki aile daha katıldı. 22 sene önce 18 yaşında İstanbul’dan dağa götürülen oğlu Mahmut için Kars’tan gelen anne Aslıhan Buğan ve oğlu Turan Buğan ile Hakkari’den 7 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan ağabeyi Nurullah Salim için gelen Şahin Salim de oturma eylemine dahil oldu. 65 yaşındaki anne Buğan, oğlunu yoksullukla büyüttüğünü söyledi. Buğan, “PKK onu aldı bana vermedi. Bu yaşlı halimle yollara düştüm. Allah onlara bırakmasın” dedi.

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HDP AĞABEYİMİ GÖTÜRDÜ

Buğan’ın oğlu Turan Buğan da ağabeyinin İstanbul’dan dağa götürüldüğünü, 22 yıldır kendisinden haber alamadıklarını belirtti. Oturma eylemini televizyonda gördüklerini ve katılmak istediklerini anlatan Buğan, kardeşine kavuşmak istediğini söyledi. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden gelen Şahin Salim de ağabeyinin 14 yaşında lise öğrencisi iken kaçırıldığını kaydetti. “HDP ağabeyimi götürdü. Nasıl götürdüyse öyle de getirsin” diyen Salim, ailesinin bu hasret nedeniyle perişan durumda olduğunu ifade etti. Salim, ağabeyine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu. Yeni gelenlerle birlikte evlat nöbeti tutan aile sayısı 199’a ulaştı.