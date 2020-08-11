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TRABZON

Üç yıl oldu Eren

Bugün 11 Ağustos. Eren’in şehadetinin 3’üncü yıldönümü. Acısını “Bir de bana sorun o 3 yıl nasıl geçti?” diye özetleyen Ayşe anne, hala Eren’i beklediğini anlattı: Kapıyı kilitleyenlere kızıyorum. ‘Kilitlemeyin, yavrum gelecek. Eren yaralıdır, kollarını kaldırıp da kapıyı açamaz’ diyorum.

Haber Merkezi Yeni Şafak
“Şehit Eren Bülbül” ismi cadde, sokak, park ve okullarda yaşatılıyor. Ayşe Bülbül, oğlunun şehadetinin ardından doğan erkek torununa “Eren”, kız torununa da “Ceren” ismini verdiklerini söyledi.
“Şehit Eren Bülbül” ismi cadde, sokak, park ve okullarda yaşatılıyor. Ayşe Bülbül, oğlunun şehadetinin ardından doğan erkek torununa “Eren”, kız torununa da “Ceren” ismini verdiklerini söyledi.

Trabzon Maçka kırsalında, 11 Ağustos 2017’de PKK’lı teröristlerle sağlanan sıcak temasta şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül, ölümünün üçüncü yılında rahmetle anılıyor. Bülbül, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’nde hayatını kaybetmiş, aynı çatışmada iki çocuk babası J.Ast.Bçvş. Ferhat Gedik de şehit olmuştu. Eren’in ölümünden bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı ile “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” sözü hafızalara kazındı. Tüm Türkiye bu paylaşıma, “İyi ki varsın Eren” sözleriyle karşılık verdi.

Şehit Eren Bülbül'ün annesi anlattıklarıyla yürekleri dağladı: Kapıyı kitlemeyin Eren gelecek...
OYNAT 01:35
Şehit Eren Bülbül'ün annesi anlattıklarıyla yürekleri dağladı: Kapıyı kitlemeyin Eren gelecek...
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün ailesi çocuklarının acısını unutamıyor. Anne Ayşe Bülbül, ' Hayalleri vardı ama en büyük hayali ezan okumaydı. Ben hala Eren'i bekliyorum. Çocuklara, 'Kapıyı kilitlemeyin, benim yavrum gelecek, Eren yaralıdır, kollarını kaldırıp da kapıyı açamaz' diyorum. Hala hayal gibi...'


BİN YIL GEÇSE UNUTULMAZ

Şehit Eren’in Türk bayraklarıyla donatılan kabri ziyaretçi akınına uğrarken, gözü yaşlı ailenin acısı ise tazeliğini koruyor. Allah’tan kimseye evlat acısı yaşatmamasını dileyen Ayşe Bülbül, Eren’in fotoğrafı ve şehit olmadan 2 gün önce yaylada çalışırken giydiği gömleğine sarılarak gözyaşı döktü. Acılı anne, “Alıyorum fotoğrafını, gömleğini, yatıyorum onlarla, belki rüyama gelir diye. 3 yıl geçti. Bir de bana sorun ki o 3 yıl nasıl geçti? Eren’in acısı bin yıl geçse bitmez. Çektiği yokluklar, çileler, sefaletler çoktu, ben onları ölsem unutmam” dedi.

Tabuta Sığmayanlar: Şehit Eren Bülbül (15. Bölüm)
OYNAT 07:45
Tabuta Sığmayanlar: Şehit Eren Bülbül (15. Bölüm)
Tabuta Sığmayanlar özel bölümünde; 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da Astsubay Ferhat Gedik'le beraber şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün aziz hatırasını yâd ediyoruz.


TÜM TÜRKİYE’NİN ACISI OLDU

“Ben bir Eren kaybettim ama binlerce Eren’im oldu” diyen Ayşe anne, şehit oğlunun kabrini ziyaret edenlerin, acısına ortak olduklarını söyledi: “Şehit yavrum tüm Türkiye’nin acısı oldu. Yavrumu unutmayan herkesten Allah’ım binlerce kez razı olsun. Yavrumun şehitliğinden gurur duyuyorum ama üzüntüsü de çok büyük. Evde çocuklar kapıyı kilitlediğinde onlara kızıyorum. Ben hala Eren’i bekliyorum. Çocuklara ‘Kapıyı kilitlemeyin, benim yavrum gelecek, Eren yaralıdır, kollarını kaldırıp da kapıyı açamaz’ diyorum. Hala hayal gibi.”

Kanı yerde kalmadı

  • Eren Bülbül ve J.Ast.Bçvş. Ferhat Gedik’in şehit edildiği saldırının faili, kırmızı listede aranan “Zeynel” kod adlı terörist Mehmet Yakışır ile “Rodi” kod adlı PKK’lı Levent Dayan 15 Temmuz 2018’de Gümüşhane Kürtün’de ölü ele geçirildi. 31 Mayıs 2018’de Giresun Güce’deki operasyonda da gri listede aranan teröristler “Soreş” kod adlı Barış Coşkun ve “Berhudan” kod adlı Bedrettin Çeliker öldürüldü.
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