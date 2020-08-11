Üç yıl oldu Eren

Trabzon Maçka kırsalında, 11 Ağustos 2017’de PKK’lı teröristlerle sağlanan sıcak temasta şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül, ölümünün üçüncü yılında rahmetle anılıyor. Bülbül, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’nde hayatını kaybetmiş, aynı çatışmada iki çocuk babası J.Ast.Bçvş. Ferhat Gedik de şehit olmuştu. Eren’in ölümünden bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı ile “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” sözü hafızalara kazındı. Tüm Türkiye bu paylaşıma, “İyi ki varsın Eren” sözleriyle karşılık verdi.

OYNAT 01:35 Şehit Eren Bülbül'ün annesi anlattıklarıyla yürekleri dağladı: Kapıyı kitlemeyin Eren gelecek... Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün ailesi çocuklarının acısını unutamıyor. Anne Ayşe Bülbül, ' Hayalleri vardı ama en büyük hayali ezan okumaydı. Ben hala Eren'i bekliyorum. Çocuklara, 'Kapıyı kilitlemeyin, benim yavrum gelecek, Eren yaralıdır, kollarını kaldırıp da kapıyı açamaz' diyorum. Hala hayal gibi...' BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

BİN YIL GEÇSE UNUTULMAZ

Şehit Eren’in Türk bayraklarıyla donatılan kabri ziyaretçi akınına uğrarken, gözü yaşlı ailenin acısı ise tazeliğini koruyor. Allah’tan kimseye evlat acısı yaşatmamasını dileyen Ayşe Bülbül, Eren’in fotoğrafı ve şehit olmadan 2 gün önce yaylada çalışırken giydiği gömleğine sarılarak gözyaşı döktü. Acılı anne, “Alıyorum fotoğrafını, gömleğini, yatıyorum onlarla, belki rüyama gelir diye. 3 yıl geçti. Bir de bana sorun ki o 3 yıl nasıl geçti? Eren’in acısı bin yıl geçse bitmez. Çektiği yokluklar, çileler, sefaletler çoktu, ben onları ölsem unutmam” dedi.

TÜM TÜRKİYE’NİN ACISI OLDU

“Ben bir Eren kaybettim ama binlerce Eren’im oldu” diyen Ayşe anne, şehit oğlunun kabrini ziyaret edenlerin, acısına ortak olduklarını söyledi: “Şehit yavrum tüm Türkiye’nin acısı oldu. Yavrumu unutmayan herkesten Allah’ım binlerce kez razı olsun. Yavrumun şehitliğinden gurur duyuyorum ama üzüntüsü de çok büyük. Evde çocuklar kapıyı kilitlediğinde onlara kızıyorum. Ben hala Eren’i bekliyorum. Çocuklara ‘Kapıyı kilitlemeyin, benim yavrum gelecek, Eren yaralıdır, kollarını kaldırıp da kapıyı açamaz’ diyorum. Hala hayal gibi.”

REKLAM

Kanı yerde kalmadı