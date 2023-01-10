Gündem Ümit Özdağ Akşener PKK ile oturup müzakere süreci başlatacak
POLİTİKA

Ümit Özdağ: Akşener PKK ile oturup müzakere süreci başlatacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti’nin kuruluş sürecinde Meral Akşener’in kendisine, “Bir helikoptere atlayıp Kandil’e gitsem. Duran Kalkan ve Cemil Bayık ile konuşsam. Ne istiyorsunuz diye sorsam ne olur?” dediğini iddia etmişti. Özdağ, bugün yaptığı basın toplantısında bu iddiasını yineleyerek, "Sayın Akşener, PKK ile oturup yeni bir terörle müzakere süreci başlatacak." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ümit Özdağ: Akşener PKK ile oturup müzakere süreci başlatacak
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın basın toplantısı.

Şişli'deki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'nin hızla bir seçime doğru yaklaştığını, seçimin yapılması gereken tarihin ise Haziran 2023 olduğunu aktardı.

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in katıldığı bir programda "Seçimlerden sonra İYİ Parti, Kürtler ile oturup 'Siz ne istiyorsunuz? Biz ne istiyoruz?' diye konuşacağız." açıklaması yaptığını anımsatan Özdağ, şunları kaydetti:

  • "Yeni bir açılım sürecini başlatmaktan bahsetti. Demek ki Sayın Akşener, PKK ile oturup yeni bir terörle müzakere süreci başlatacak. Dürüst bir politikacı 'Seçimden sonra oturacağız, konuşacağız' demez. Çıkar Türk halkının, kendi seçmeninin önüne PKK ile ne görüşeceğini, kendisinin neler vermeye hazır olduğunu anlatır. Akşener'e soruyorum; PKK ile masaya oturduğunuz zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünkü hukuksal yapısından hangi noktalarda taviz vereceksiniz? İYİ Parti seçmeni sizin PKK ile masaya oturmanızı kabul edecek mi?"

'Kandil'e gitmek istedi'

Özdağ, İYİ Parti’nin kuruluş sürecinde Meral Akşener’in kendisine, “Bir helikoptere atlayıp Kandil’e gitsem. Duran Kalkan ve Cemil Bayık ile konuşsam. Ne istiyorsunuz diye sorsam ne olur?” dediğini iddia etmişti.

Ümit Özdağ'dan ilginç paylaşım: Zafer Partisi'ne üye olana cilt bakımı hediye
GÜNDEM
Ümit Özdağ'dan ilginç paylaşım: Zafer Partisi'ne üye olana cilt bakımı hediye

Ümit Özdağ'dan yeni provokasyon: Milli Eğitim Bakanına iftira attı, gerçek ortaya çıktı
GÜNDEM
Ümit Özdağ'dan yeni provokasyon: Milli Eğitim Bakanına iftira attı, gerçek ortaya çıktı

Özdağ'dan seçimlere ilişkin ilginç talep: Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin çocuklar beni çok seviyor
GÜNDEM
Özdağ'dan seçimlere ilişkin ilginç talep: Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin çocuklar beni çok seviyor
Şampiyon Hocaya destek için toplanıyorlar

'Şampiyon Hoca'ya
destek için toplanıyorlar

Trabzonsporlular, Abdullah Avcı'ya destek için bir araya geliyor.
FBI ne zamanbaskın düzenleyecek?

'FBI ne zaman
baskın düzenleyecek?'

​Trump'tan kişisel ofisinde 'gizli belgeler' bulunan Biden'a tepki.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Irak Başbakanı Sudaniye PKK uyarısı

​Bir odayı 50 farklı kişiye satmışlar: 24 tane lüks ev almışlar!

103 yaşındaki Kırgızistanlı Ulu'ya sürpriz doğum günü kutlaması.

​İstanbul'da akılalmaz dehşet: Ölümle tehdit etti mahalleyi yaktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete bu sözlerle yüklendi.

Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafa verilen destek paketi limitini 150 milyar TL'ye çıkartıyoruz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.