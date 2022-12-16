Ümit Özdağ'dan yeni provokasyon: Milli Eğitim Bakanına iftira attı, gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Ankara'nın en iyi liselerinden olan Atatürk Lisesi'ne Milli Eğitim Bakanı gitmiş ve kaynaştırma adı altında Arap kıyafetleri ile Arapça etkinlik yaptırmış. Kaynaşmayacağız. O kadar kaynaşmak istiyorsanız siz Suriye’ye gidin." dedi.

Yapılan bu paylaşımın ardından açıklama yapıldı.

"Çankaya Kaymakamlığımızca yürütülen Çankaya ilçemizde ailevi, diplomatik yahut daha farklı sebeplerle bulunan yabancı uyruklu öğrencilere Türk kültürünün tanıtılması ve sevdirilmesi, Türk uyruklu öğrencilerimiz ile dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmek, kültürel etkileşime katkı sağlamak amacıyla 19 Aralık 2022 tarihinde MEB Şura Salonunda saat 13.30’da yapılacak olan “Çocuk Elçileri Projesi” nin provası saat 09;00 bahse konu okulda başlanmıştır. Sayın Bakanımızın Sıhhiye Atatürk Lisesi ziyareti ise saat 11;30 olup sosyal medya paylaşımında geçen proje provası ile ziyaretin bağlantısı yoktur."

REKLAM

OYNAT 00:29 ​Ümit Özdağ LGBT sapkınlarına arka çıktı: Bu tercihtir devletin de bir şey söyleme hakkı yoktur

Hükümetin aile yapısının korunmasına yönelik çalışmaları sürerken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ LGBT'lileri savundu. Aile kurumunu doğrudan hedef alan sapkınlığa arka çıkan Özdağ, 'Buna hiçbir şey söylemeye hakkımız yok bu bir tercih ve bu tercihe de devletin bir şey söyleme hakkı yoktur.' dedi.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:17 Ümit Özdağ'dan atış taliminde tehdit: Süleyman varsa makineli tüfek verin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, girdiği oyun salonunda atış yaparken Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf Karaoğlu ile arasında geçen diyalog tepkilere neden oldu. Karaoğlu, Özdağ atış yaparken, 'Hocam Süleyman varmış gibi atın' ifadesini kullandı. Ümit Özdağ, Karaoğlu'na yanıt olarak, “O zaman makineli tüfek ile atayım” ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



