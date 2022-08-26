Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ‘5 Çayı’nda halkın talebi dinleniyor

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Başkanla 5 Çayı” buluşması kapsamında Cemil Meriç Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Program vatandaşların ilgisiyle karşılandı. Alanı dolduran vatandaşların geri dönüşüm, temizlik, istihdam, imar, sokak hayvanları, park ve okul gibi talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yıldırım, gereğinin yapılması için ilgili birimlere talimat verdi. Belediye yöneticileri de Yıldırım’ın talimatları doğrultusunda vatandaşlarla görüşerek hızlı bir şekilde talep ve önerilerle alakalı gerekli çalışmaları başlattı. Başkan Yıldırım, programda Ümraniye Belediyesi olarak ilçe genelinde ve Cemil Meriç Mahallesi’nde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında da bilgi verirken, “Başkanla 5 Çayı” programlarının faydalı ve önemli olduğunun altını çizip, katılımlarından dolayı mahalle sakinlerine teşekkür etti.

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