Ümraniye'de düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Günleri’ne yoğun ilgi

Ümraniye’de başlayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Günleri’nin ilk gününde etkinliğe, Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, ve dernek yöneticileri katıldı. Mehter marşı gösterisi ve yöresel sanatçıların da katıldığı etkinlikte Doğu’nun eşsiz lezzetleri, cağ kebabı, pekmezler, baş, ekmek, peynir çeşitlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ümraniye Santral Meydan’ında gerçekleşen yöresel ürünler festivaline vatandaşlar ilk gününde yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden farklı yöresel ürünlerin tadına bakan vatandaşlar yörelerinden gelmiş ürünleri satın alma fırsatı yakaladı.