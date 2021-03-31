Ümraniye Belediyesi Başkanı Yıldırım son iki senede hayata geçirdikleri projeleri anlattı: Adını çok sık duyacaksınız

Ümraniye Belediyesi tarafından "Ümraniye'de son 2 yılda bunlar oldu" başlıklı bir lansman düzenlendi.

Lansmanda söz alan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 168 Kadın Hanımeli Çarşısı kurulduğunu ve buralardan 375 bin 564 lira kazanç sağlandığını açıkladı.

"Kapı kapı atık topladık"

AK Parti'yi sanattan, kültürden uzak tutmaya çalışan herkesin sanat alanında yapılan hizmetlerin vatandaş nazarında bulduğu karşılıktan rahatsız olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bunun aksi olsa İSMEK kurslarını kapatmazlardı." dedi. Bu nedenle ilçede Akademi Ümraniye Sanat Merkezi kurduklarını belirten Yıldırım, "Eğitmenlerimiz müfredata uygun eğitim veriyorlar. Gençlerimiz ilerde üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşecekler inşallah" ifadelerini kullandı.

Çevre konusunda da önemli adımlar atıldığını ifade eden Yıldırım, son iki yıldır okullardan günaşırı olarak geri dönüştürmek için kapı kapı atık toplandığını vurguladı.

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Geri dönüşümde 30 bin tona yakın atığın çevreye kazandırıldığını belirten Yıldırım, "Liderliği kimseye bırakmaya niyetimiz yok" dedi.

İlçeye 13 adet modern taksi durağı kazandırdıklarını belirten Ümraniye Belediye Başkanı, "Sayısını 22'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Son derece güzel bir iş oldu." dedi.

"Bu projenin adını çok sık duyacaksınız"

Üç ay önce İşim Var Okula Gidiyorum projesini başlattıklarını belirten Yıldırım, "Belirli sebeplerden dolayı okula gidemeyen, eğitimini yarıda bırakıp çalışmak zorunda kalan gençler için projemizi başlattık. Gençlerimize hem iş imkanı sağladık hem de okulun kaydını yeniden yaptırdık" şeklinde konuştu. Söz konusu projenin memleketin dört bir yanında karşılık bulacağını umduğunu belirten Yıldırım, "Gençlerimizle aramızda kimsenin zarar veremeyeceği gönül köprüleri kuracağız. Bu projenin adını çok sık duyacaksınız" ifadelerini kullandı.

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Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bin 898 öğrenciye eğitim bursu verdik. Öğrencilerin rahatça ders çalışabilmeleri için AVM kütüphaneleri açtık.

Üç adet millet kıraathanesinin ihale süreci tamamlandı. Yaşlı çınarlarımız için de rahatça sohbet edebilecekleri bir park tasarlıyoruz.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara 90 bin 32 adet gıda kolisi yardımı yapıldı. Yine ihtiyaç sahipleri için Gönülden Gönüle Mağazası açıldı.

Kabaktepe: İki yılda yaptıklarını iki dakikaya zor sığdıranlara hizmet nedir göstermeye hazırız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe de lansmanda söz aldı. Kabaktepe yaptığı açıklamada, "AK Parti kültür demektir, sanat demektir, şehircilik, çevrecilik demektir. Yerel yönetim anlayışı AK Parti'de bir başka. Temel atamayanlara, proje yapamayanlara, 40 yıllık ormanları ben yaptım diyerek açanlara, rahmetli Kadir Topbaş'ın üç ayda yaptıklarını üç yılda yapamayanlara, iki yıldır yaptıklarını anlatmak için iki saate değil iki dakikaya zor sığdıranlara, eğer yerel yönetim nedir, hizmet nedir, yerel yönetimde devrim nedir, insana hizmet nedir görmek isterseniz AK Parti belediyeciliğinin olduğu her yerde size göstermeye hazırız." şeklinde konuştu.

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