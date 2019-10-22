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HATAY

Üreticiler zeytinden memnun

Kendine has çeşitleriyle zeytin yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan Hatay’da hasat dönemi başladı. Antakya Ziraat Odası Başkanı Okay, “Fiyatlar geçen seneyle aşağı yukarı aynı ama verim yüksek. İnşallah bu sene üreticimiz memnun kalacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatay’da zeytin hasadı dönemi
Hatay’da zeytin hasadı dönemi

Halhalı, savrani ve sarı haşebi gibi kendine has çeşitleriyle zeytin yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan Hatay’da, bu yıl beklenen yüksek rekolte ve kalite üreticiyi sevindirdi.

Geçen yıl Türkiye’deki yaklaşık 1,5 milyon ton zeytin üretiminin yaklaşık 91 bin tonunu sağlayan ve iller arasında 6. sırada yer alan Hatay’da, bu yılki hasat dönemi yüksek rekolte umuduyla başladı.

Mehmet Muzaffer Okay

ALTINÖZÜ YAĞIN YÜZDE 15’İNİ KARŞILIYOR

Yaklaşık 537 bin 711 dekar alanda geçen yıl 91 bin ton olarak gerçekleşen rekoltenin de üstünde bir verim beklenen Hatay zeytini, yüksek randımanın yanı sıra iri taneli kalitesiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.

Özellikle kendine has çeşitleriyle en çok tercih edilen Hatay zeytininde bu yılın çok verimli geçeceğini belirten Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, “Zeytin ve zeytinyağı denildiğinde ön plana ilk olarak Altınözü ilçemiz çıkıyor. Türkiye’de zeytinyağı piyasasının yaklaşık yüzde 15’ini Hatay karşılamaktadır. İnşallah bu sene üreticimiz memnun kalacak. Fiyatlar geçen seneyle aşağı yukarı aynı ama verim yüksek. Geçen sene bu verim olmadı, geçen sene ‘dip’ tabir ettiğimiz zeytinlerde asit oranları çok yüksekti. Ancak bu sene öyle olmayacak gibi. Bu da şunu gösteriyor ki bu sene zeytinyağı kalitemiz geçen yıla göre daha iyi olacak, beklenti bu yönde.”

‘TEK GEÇİM KAYNAĞIMIZ’

Altınözü ilçesinde yaşayan zeytin üreticilerinden İbrahim Çilingir de ilçedeki halkın yüzde 90’ının zeytincilikle uğraştığını belirtti. Üretici olarak bu seneden çok umutlu olduklarını aktaran Çilingir, “Bu sene ‘var yılı’, geçen sene ürün çok yoktu. Geçen sene örneğin bendeki bin ağaçtan 500 kilo yağ aldım, bu sene 5 ton bekliyorum. İnşallah fiyatlar da yükselir çiftçinin yüzü daha da güler. Çünkü tek geçim kaynağımız zeytincilik” diye konuştu.

HASAT 2-3 AY SÜRÜYOR

  • Zeytin üreticisi Abdülkerim Konur ise 180 dekar alanda zeytin ağacı bulunduğunu ve geçen sene 4 ton verim aldığını söyledi. Bu sene daha fazla verim beklediğini anlatan Konur, “Geçimimizi zeytincilikle sağlıyoruz. Zeytin toplamak için sabah 5’te bahçede işe başlıyoruz. Hasat 2-3 ay boyunca bu şekilde devam ediyor. Ürünle-rimi zeytinyağı için bahçede tüccarlara satıyorum. Geçen sene yağ için kilogramı 10-13 lira arası ürün satıyordum, bu sene zeytin fiyatlarının 15 liraya kadar çıkacağını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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