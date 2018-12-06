Uzungöl’de Ph gururu

Trabzon’un Uzungöl Yaylası’nda bulunan kaynak suyu kanserle tedavi için yeni bir umut oldu. Yaylanın yüksek noktasında bulunan granit kayada Türkiye’nin Ph değeri en yüksek suyu keşfedildi. Tıp otoritelerinin belirlediği oranın üzerine çıkan 8,41’lik Ph değeri ile Karadeniz suyu, kanser tedavilerinde yardımcı rol oynayacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dahiliye Uzmanı Dr. Bülent Ayanlar, yapılan araştırmalarda Ph değeri 8 ve üzerinde olan suların sağlık açısından en değerli sular olduğunu belirtti. Dr. Ayanlar, beden sağlığının tesisi için Ph değeri yüksek doğal alkali su tüketiminin çok önemli, yaşamsal bir ihtiyaç ve zorunluluk olduğunu ifade etti.

Turan Bulak

Yüksek değerlere sahip doğal kaynak suyu işletecek olan Bulak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turan Bulak, Karadeniz’in oksijen deposundan çıkan suyu en son teknolojik imkânlarla çıkarıp en sağlıklı ve hesaplı şekilde tüketiciye sunduklarını söyledi. İnsan sağlığı açısından suyun önemini vurgulayan Bulak, “2018 Berkeley Springs İnternational Water’un kriterlerine göre dünyanın en iyi kaynak suyu kabul edilen ‘Mt Elliot Springs’in ph değeri 8,20. Bu su ise 8,41 değeri ile dünyanın en iyisi kabul edilen markayı geride bıraktı. Dengeli mineral zenginliği ve yüksek alkali değeri ile dünyanın en iyi suyu bu topraklardan çıkıyor. Yüzde 100 yerli ve milli olan bu markanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

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