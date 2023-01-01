Valilik uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

Hafta sonu hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının, Doğu Akdeniz'in doğusunun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin raporuna göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Cumartesi ve Pazar günü kar ve yağmur olacak mı? İşte 14-15 Ocak Meteoroloji İşte Meteoroloji'den il il hava durumu tahmini...