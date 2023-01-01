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Valilik uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun
Sakarya Valiliği yarın il genelinde beklenen kuvvetli fırtına konusunda uyarıda bulundu. Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkat ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.
13:23 . 16/01/2023 Pazartesi
IHA
Valilik uyardı

Valilik uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce paylaşılan veriler neticesinde Sakarya Valiliği beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına konusunda uyarıda bulundu.
Paylaşımda, “Vatandaşlarımızın dikkatine Meteoroloji verilerine göre, ilimizde rüzgarın 17 Ocak Salı günü güne/güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Meydana gelebilecek; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.


#sakarya
#valilik
#fırtına
#uyarı
2 saat önce
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Valilik uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun
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