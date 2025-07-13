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Van'da farklı suçlardan aranan 101 şüpheliden 23'ü tutuklandı

Van'da farklı suçlardan aranan 101 şüpheliden 23'ü tutuklandı

20:1113/07/2025, Pazar
G: 14/07/2025, Pazartesi
AA
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71 bin 845 kişi ile 69 bin 902 aracın sorgulaması yapıldı.
71 bin 845 kişi ile 69 bin 902 aracın sorgulaması yapıldı.

Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-13 Temmuz tarihlerinde yapılan çalışmalarda haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan toplam 101 şüpheli yakalandı, bunlardan 23'ü tutuklandı.

Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 101 şüpheli yakalandı, 23'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-13 Temmuz'da yürütülen çalışmalarda 71 bin 845 kişi ile 69 bin 902 aracın sorgulaması yapıldı.

Ekipler, haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 89 şüpheliyi yakaladı.

Jandarma Suç Araştırma Timi görevlilerince yürütülen çalışmalarda ise 12 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 101 şüpheliden 23'ü tutuklandı.


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