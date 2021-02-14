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ELAZİĞ

Vasiyeti yerine geldi ​

Vasiyeti yerine geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ’da 106 yaşında vefat eden kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı’nın cenaze törenine katıldı. Erdoğan, Elazığ’a deprem konutlarının teslimi için geldiklerinde ziyaret ettikleri Nazırlı’nın vefatında cenazesine katılmalarını istediğini söyledi. Erdoğan “Vasiyet olarak kabul ettik. Bugün Hakk’a uğurlama merasiminde biz de burada bulunuyoruz” dedi. Erdoğan, binlerce hafız yetiştiren Nazırlı’yı büyük bir fazilet erbabı olarak niteledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde önceki gün hayatını kaybeden 6 çocuk babası Nazırlı için Elazığ’daki İzzetpaşa Camii’nde tören yapıldı.
Genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde önceki gün hayatını kaybeden 6 çocuk babası Nazırlı için Elazığ’daki İzzetpaşa Camii’nde tören yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Elazığ’da 107 yaşında vefat eden kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı’nın cenaze törenine katıldı.

  • Genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde önceki gün hayatını kaybeden 6 çocuk babası Nazırlı için Elazığ’daki İzzetpaşa Camii’nde tören yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kısa bir konuşma yaptıktan sonra cenaze namazını kıldırdı ve helallik alındı.

Erdoğan, Hafız Abdullah Nazırlı’yı hastanede ziyaret etmişti. Nazırlı, ziyarette Erdoğan’dan vefat ettiğinde cenazesine katılmasını istemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fethi Sekin’in babası ile kanaat önderi Nazırlı’ya hastanede ziyaret
FOTOĞRAF 3
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Elazığ’da çeşitli açılış ve programlara katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada tedavileri süren kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve İzmir’de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’i ziyaret etti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da eşlik ettiği ziyarette Erdoğan, doktorlardan iki hastanın durumu hakkında bilgi alıp yakınlarıyla görüştü.
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Ziyaret sonrası hastaneden çıkan Erdoğan, havalimanına geçerek beraberindeki heyetle kentten ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fethi Sekin’in babası ile kanaat önderi Nazırlı’ya hastanede ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede tedavi gören kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'i ziyaret etti.

Erdoğan da burada kalabalığa hitaben, Elazığ’a deprem konutlarının sahiplerine teslimi için geldiklerinde Hafız Abdullah Nazırlı’yı Diyanet İşleri Başkanı ve bakanlarla hastanede ziyaret ettiklerini ve kendilerinden vefat ettiğinde cenazesine katılmalarını istediğini belirterek, “Bir vasiyet olarak da kabul ettik. Fevkalade bir durum olmadıktan sonra bizler bu görevi ifa edeceğiz, inşallah geleceğiz’ dedik. Rabb’im bu fırsatı bizlere verdi, lütfetti. Elhamdülillah bugün Hakk’a uğurlama merasiminde biz de burada bulunuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katıldı: Vasiyetini yerine getirdi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katıldı: Vasiyetini yerine getirdi

BÜYÜK BİR FAZİLET ERBABI

  • Nazırlı’yı uzun zamandır tanıdıklarını dile getiren Erdoğan, “Binlerce hafızı yetiştirmek suretiyle bizim her şeyimiz, Kitabullah’ımızın korunmasına görevli olacak hafızları yetiştirmiş olması tabii her yiğidin karı değil. Sabah namazından başlar öğrenci yetiştirmeye gün boyu bir taraftan dersleri ile bir taraftan yaş itibarıyla daha farklı olanları yetiştirmek suretiyle akşam yatsıdan sonra aynı şekilde yani durmak yok, sürekli yetiştiriyor. Böyle bir görevi ifa etmek gerçekten çok çok büyük bir fazilet erbabının işiydi” ifadelerini kullandı. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Nazırlı’nın tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı. Nazırlı’nın naaşı, Harput Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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