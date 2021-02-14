Vasiyeti yerine geldi ​

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Elazığ’da 107 yaşında vefat eden kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı’nın cenaze törenine katıldı.
- Genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde önceki gün hayatını kaybeden 6 çocuk babası Nazırlı için Elazığ’daki İzzetpaşa Camii’nde tören yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kısa bir konuşma yaptıktan sonra cenaze namazını kıldırdı ve helallik alındı.
Erdoğan da burada kalabalığa hitaben, Elazığ’a deprem konutlarının sahiplerine teslimi için geldiklerinde Hafız Abdullah Nazırlı’yı Diyanet İşleri Başkanı ve bakanlarla hastanede ziyaret ettiklerini ve kendilerinden vefat ettiğinde cenazesine katılmalarını istediğini belirterek, “Bir vasiyet olarak da kabul ettik. Fevkalade bir durum olmadıktan sonra bizler bu görevi ifa edeceğiz, inşallah geleceğiz’ dedik. Rabb’im bu fırsatı bizlere verdi, lütfetti. Elhamdülillah bugün Hakk’a uğurlama merasiminde biz de burada bulunuyoruz” dedi.
BÜYÜK BİR FAZİLET ERBABI
- Nazırlı’yı uzun zamandır tanıdıklarını dile getiren Erdoğan, “Binlerce hafızı yetiştirmek suretiyle bizim her şeyimiz, Kitabullah’ımızın korunmasına görevli olacak hafızları yetiştirmiş olması tabii her yiğidin karı değil. Sabah namazından başlar öğrenci yetiştirmeye gün boyu bir taraftan dersleri ile bir taraftan yaş itibarıyla daha farklı olanları yetiştirmek suretiyle akşam yatsıdan sonra aynı şekilde yani durmak yok, sürekli yetiştiriyor. Böyle bir görevi ifa etmek gerçekten çok çok büyük bir fazilet erbabının işiydi” ifadelerini kullandı. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Nazırlı’nın tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı. Nazırlı’nın naaşı, Harput Mezarlığı’nda toprağa verildi.