Vasiyeti yerine geldi ​

Genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde önceki gün hayatını kaybeden 6 çocuk babası Nazırlı için Elazığ’daki İzzetpaşa Camii’nde tören yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Elazığ’da 107 yaşında vefat eden kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı’nın cenaze törenine katıldı.

Genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde önceki gün hayatını kaybeden 6 çocuk babası Nazırlı için Elazığ’daki İzzetpaşa Camii’nde tören yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kısa bir konuşma yaptıktan sonra cenaze namazını kıldırdı ve helallik alındı.

Erdoğan, Hafız Abdullah Nazırlı’yı hastanede ziyaret etmişti. Nazırlı, ziyarette Erdoğan’dan vefat ettiğinde cenazesine katılmasını istemişti.

FOTOĞRAF 3 Elazığ’da çeşitli açılış ve programlara katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada tedavileri süren kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve İzmir’de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’i ziyaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da eşlik ettiği ziyarette Erdoğan, doktorlardan iki hastanın durumu hakkında bilgi alıp yakınlarıyla görüştü. Ziyaret sonrası hastaneden çıkan Erdoğan, havalimanına geçerek beraberindeki heyetle kentten ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fethi Sekin’in babası ile kanaat önderi Nazırlı’ya hastanede ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede tedavi gören kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'i ziyaret etti. BiP'te paylaş

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Erdoğan da burada kalabalığa hitaben, Elazığ’a deprem konutlarının sahiplerine teslimi için geldiklerinde Hafız Abdullah Nazırlı’yı Diyanet İşleri Başkanı ve bakanlarla hastanede ziyaret ettiklerini ve kendilerinden vefat ettiğinde cenazesine katılmalarını istediğini belirterek, “Bir vasiyet olarak da kabul ettik. Fevkalade bir durum olmadıktan sonra bizler bu görevi ifa edeceğiz, inşallah geleceğiz’ dedik. Rabb’im bu fırsatı bizlere verdi, lütfetti. Elhamdülillah bugün Hakk’a uğurlama merasiminde biz de burada bulunuyoruz” dedi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katıldı: Vasiyetini yerine getirdi

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