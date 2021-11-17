​Vatan haini CHP’li ​

Kılıçdaroğlu, hükümeti Batılı büyükelçilere şikayet ederken, CHP Parti Meclisi Üyesi Kadir Gökmen Öğüt de NATO’yu Türkiye’ye müdahale etmediği için eleştirdi. Utanç verici açıklamalarda bulunan Öğüt, “NATO, uluslararası emperyalizmin askeri gücü, biz de oranın üyesiyiz. Problem yok ama bu NATO’nun, Avrupa’nın, ‘Türkiye’de demokrasi olsun’ diye bir derdi olduğuna inanmıyorum. Olsa, 10 yıldır bazı müdahaleler yapardı” dedi.
Öğüt, “NATO, uluslararası emperyalizmin askeri gücü, biz de oranın üyesiyiz. Problem yok ama bu NATO’nun, Avrupa’nın, ‘Türkiye’de demokrasi olsun’ diye bir derdi olduğuna inanmıyorum. Olsa, 10 yıldır bazı müdahaleler yapardı” diye konuştu. Öğüt, müdahale arzusunun ardından “Eskiden yapardı canım. Eskiden dünyada karizmatik sol liderlerin olduğu Fransa’da komünistlerin, İtalya’da komünistlerin belediyelere hakim olduğu bir dönem vardı. Ciddi müdahaleler yapıyorlardı” ifadelerini kullandı.