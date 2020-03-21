Gündem Vatandaş uyarıyı dikkate almadı İstanbul Boğazı çevresi kırmızı renge büründü
İSTANBUL

Vatandaş uyarıyı dikkate almadı: İstanbul Boğazı çevresi kırmızı renge büründü

Vatandaş uyarıyı dikkate almadı: İstanbul Boğazı çevresi kırmızı renge büründü

İstanbul’da bulunan vatandaşların, yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeni ile devletin yetkili organlarından gelen ‘Dışarı çıkmayın’ çağrısına uymadığı görüldü. Haftasonunu fırsat bilerek dışarı çıkan vatandaşlar, özellikle İstanbul Boğazı’nın Avrupa kısmında araçları ile yoğunluk oluşturarak, sahil yolunun kırmızı renkte görünmesine neden oldu.

Haber Merkezi İHA
Sahilde araç yoğunluğunun oluşması ile İBB Trafik uygulamasında sahil kısmı kırmızıya büründü.
Sahilde araç yoğunluğunun oluşması ile İBB Trafik uygulamasında sahil kısmı kırmızıya büründü.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüs salgının önüne geçilmesi için özellikle Sağlık Bakanlığından ve devletin diğer organlarından vatandaşlara ‘Dışarı çıkmayın’ uyarısı yapılıyor. Bu çağrıya uymayan bazı vatandaşlar İstanbul Boğazı’nın Avrupa kısmına akın etti.

Sahilde araç yoğunluğunun oluşması ile İBB Trafik uygulamasında sahil kısmı kırmızıya büründü.

Öte yandan, trafik uygulamasında diğer alanların yeşil, sahil yolunun kırmızı olması dikkatlerden kaçmadı.

Sahil yolunda araç yoğunluğu oluştu.

Koronavirüs risk grubundaki yaşlı adam habercilere hakaret etti, bıçak çekti
GÜNDEM
Koronavirüs risk grubundaki yaşlı adam habercilere hakaret etti, bıçak çekti

Piknikçiler evde kalamadı: Belgrad Ormanı'na akın ettiler
FOTOĞRAF 16
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Koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarıları yapılıyor. Günlerdir bir çok kişi bu uyarıları dikkate alarak, virüsün yayılmaması için evinden çıkmıyor. Bir çok iş yeri de evden çalışma düzenine geçmiş durumda.
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Belgrad Ormanı'nın girişine gelen araçlar kapıda uzun kuyruklar oluşturdu.
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Belgrad Ormanı'na akın ettiler
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Piknik masalarında yanlarında getirdikleri yiyecekleri tüketen ve sohbet edenlerin sosyal mesafeyi de korumadıkları görüldü.  
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Belgrad Ormanı'na akın ettiler
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Belgrad Ormanı'na akın ettiler
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Belgrad Ormanı'na akın ettiler
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Belgrad Ormanı'na akın ettiler
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Belgrad Ormanı'na akın ettiler
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Belgrad Ormanı'na akın ettiler
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Ormanda gelinlik ve damatlıkla gezen bir çift de dikkat çekti.  
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Belgrad Ormanı'na akın ettiler
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Belgrad Ormanı'na akın ettiler
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Belgrad Ormanı'na akın ettiler
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Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Piknikçiler evde kalamadı: Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Koronavirüs salgını nedeniyle “evde kal" uyarılarını rağmen çok sayıda kişi, Belgrad Ormanı'na akın etti. Ormandaki otoparklarının yoğunluğu sık ağaçlara rağmen havadan da rahatlıkla görüldü.


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