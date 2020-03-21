Vatandaş uyarıyı dikkate almadı: İstanbul Boğazı çevresi kırmızı renge büründü

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüs salgının önüne geçilmesi için özellikle Sağlık Bakanlığından ve devletin diğer organlarından vatandaşlara ‘Dışarı çıkmayın’ uyarısı yapılıyor. Bu çağrıya uymayan bazı vatandaşlar İstanbul Boğazı’nın Avrupa kısmına akın etti.

Sahilde araç yoğunluğunun oluşması ile İBB Trafik uygulamasında sahil kısmı kırmızıya büründü.

Öte yandan, trafik uygulamasında diğer alanların yeşil, sahil yolunun kırmızı olması dikkatlerden kaçmadı.

Sahil yolunda araç yoğunluğu oluştu.

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